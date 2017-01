Milieubelasting van gym- en sportzalen gebenchmarkt

Zeven gemeenten in Nederland met samen 18 sportzalen én 21 gymzalen deden mee aan de Milieubarometer voor binnensport accommodaties. In opdracht van de VSG berekende de stichting Stimular in 2016 de gemiddelde milieubelasting van deze zalen.

Dit gemiddelde is vastgelegd in een benchmark. Hiermee kunnen de zalen en de gemeenten de milieubelasting vergelijken met die van andere zalen.

Verwarming en electriciteit

De sportzalen die deelnamen worden 15 tot 120 uren per week gebruikt. De gymzalen wekelijks maar tussen de 10 en 60 uren. De sportzalen en gymzalen zijn beoordeeld op hun milieubelasting en op een aantal kengetallen. Uit de benchmark blijkt dat de met name verwarming 50 tot 62% van de milieubelasting veroorzaakt. Darnaast is elektriciteit met 36 tot 48% ook best belangrijk en doet water nauwelijks mee.

Twee hoofdfactoren

Er is een groot verschil tussen het energie- en het watergebruik van sport- en gymzalen. Dat blijft ook zo als er wordt gecorrigeerd voor de oppervlak en het aantal gebruiksuren. De eerste oorzaak van deze verschillen hangt af van de mate waarin de zaal is geisoleerd. Maar ook heel belangrijk is apparatuur die in- en uitschakeld als er al dan niet mensen aanwezig zijn.

Besparing

De grootste besparing is te behalen door het gebruik van licht, ventilatie en verwarming aan te sluiten op de gebruiksuren. Dit kan via schakelklokken en de detectie van beweging en geldt zeker voor de zalen met maar weinig gebruiksuren.

Het installeren van bijvoorbeeld zuinige LED lampen loont het meeste bij zalen met de meeste gebruiksuren. Maatregelen om energie te besparen worden bij een sportzaal gemiddeld sneller terugverdient. Gemeenten kunnen met deze benschmark het verbruik van een zaal handig tegen de gemiddelde besparing aan houden.

Milieubarometer

De Milieubarometer kijkt hoe duurzaam een gebouw is. Op basis daarvan worden de milieukosten en -prestaties van een zaal of zwembad goed zichtbaar gemaakt. Deelname aan de Milieubarometer stimuleert energiebesparing. Deze barometer is handig om goed het energieverbruik met andere zalen te kunnen vergelijken.

Een gemeente signaleerde dat door hen erbij te betrekken, drie beheerders ineens heel enthousiast energie gingen besparen. Voor andere gemeenten kan de informatie uit de benchmark de basis vormen voor de bepaling van nieuw beleid.

