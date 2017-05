Ledverlichting rondom alle sportparken in Groningen

Geen half werk door de gemeente Groningen. Die gaat de veldverlichting op àlle sportvelden vervangen door ledverlichting. Dat sluit aan bij de doelstelling om Groningen in 2035 energie-neutraal te laten zijn en de (sport-)infrastructuur beter te laten benutten. Hierdoor kunnen de sportclubs op termijn gemiddeld zo’n 42% energiekosten besparen.

De kostenbesparing voor de sportclubs in de gemeente Groningen kan nog groter worden. De clubs kunnen in de toekomst namelijk zelf de verlichting gaan in- en uitschakelen.

Vaak onnodig veel verlichting aan

Op veel velden staat nu ’s avonds veel verlichting aan terwijl er geen sporters meer op het veld zijn. Maar vaak wordt ook een heel veld verlicht terwijl maar op een gedeelte wordt gespeeld. De reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om de verlichting even aan en uit te zetten. Daarnaast is de huidige verlichting doorgaans ook niet dimbaar.

Minder strooilicht, korte starttijd

Met ledverlichting op de sportparken besparen de gemeente Groningen en de sportclubs fors op het energieverbruik. Bovendien veroorzaakt ledverlichting minder strooilicht en dat is veel prettiger voor de omwonenden. Daarnaast is het voordelig dat ledverlichting een korte starttijd heeft. Bij conventionele veldverlichting duurt het vaak minuten voordat deze op volle sterkte is. Bij de aanleg van ledverlichting kunnen de bestaande masten en kabels gebruikt worden.

Clubs bepalen lichtsterkte ledverlichting

De clubs kunnen via een pasjessysteem zelf de lichtsterkte bepalen. Hierdoor houden zij zelf grip op de nota die zij na de installatie van de ledverlichting gaan betalen. Met de vervanging van conventionele lampen door ledverlichting voldoet Groningen aan de norm voor de wedstrijdveld verlichting. Maar ook de trainingsvelden zullen beter worden verlicht.

85 cent per uur

Het voordeel van 42% wordt behaald door de huur gedurende 20 jaar met 0,85 cent per uur/per veld te verhogen. Met deze kleine bijdrage wordt de investering door de gemeente gefinancierd en na 20 jaar zal de besparing volledig aan de clubs ten goede komen.

