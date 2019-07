Sportparken in Eindhoven gefaseerd over op LED

Sporten onder LED-licht is er in Eindhoven voorlopig nog niet overal bij. Want het vervangen van oude verlichting door LED op alle sportparken in Eindhoven kost zo’n 2,6 miljoen euro.

En zoveel geld kan Eindhoven voor de aanleg van LED-verlichting niet op tafel leggen . De omzetting moet bij veel clubs dus maar even wachten op het groot onderhoud.

Berekeningen voor alle sportparken in Eindhoven

Eindhoven krijgt van zowel de politiek als van de clubs veel vragen over LED. En dus heeft BenW laten berekenen hoeveel het zou kosten om op alle sportparken versneld LED te laten installeren. “Dat is gedaan met de gegevens van een paar proefparken als leidraad”, zo bericht BenW de gemeenteraad per brief.

“En die kosten zijn hoog omdat wij niet alleen de lampen maar ook de armaturen moeten vervangen. Bovendien moet de gemeente de koppeling van verlichting met het openbare stroomnet op de sportparken laten verwijderen.

In de berekening is nog niet eens de omzetting in de kantines, kleedkamers en op de parkeerplaatsen meegenomen. “Daarbij gaat het overigens niet om zulke grote bedragen”, aldus BenW.

Besparing valt tegen

Eindhoven heeft ook becijferd hoeveel geld de gemeente zou besparen door LED te laten plaatsen. “En dat valt eigenlijk wel tegen”, zo stelt het college. “Jaarlijks scheelt dat namelijk maar zo’n 26.000 euro dus de gemeente zou de investering niet zo snel terugverdienen.

De gemeente Eindhoven wil nu vanaf begin 2020 de plaatsing van LED-verlichting in het gewone onderhoud laten meenemen. Het college geeft echter wel aan “dat er geld bij zal moeten voor een nieuw onderhoudsplan voor de komende jaren. Want zonder wat extra geld kan de gemeente de LED-verlichting rond de sportparken in Eindhoven niet aanleggen.”

