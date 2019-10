RODA 23 heeft liever het gemak van LED-verlichting

RODA 23 heeft als één van de eerste voetbalclubs in de regio gekozen voor LED-verlichting. “Wij gaan dus een stuk minder betalen voor energie en dat is winst voor de kas en voor het milieu.”

Rob Ellermeijer Op 30 oktober nam Roda 23 officieel haar LED-verlichting in gebruik. Daarvoor waren ook de buurclubs uitgenodigd en wethoudervertelde over de subsidies.

Veldverlichting kost Roda 23 het meest

“De energiekosten stijgen maar door, dus de keuze voor LED was voor ons snel gemaakt”, stelt secretaris Sandra Leenders. “De veldverlichting kost de club het meest. En als je daar iets aan wilt doen, dan kom je vanzelf bij LED-verlichting uit. Maar er is ook nog zoiets als gemak, want LED is namelijk echt een stuk gebruiksvriendelijker.”

“De oude lampen konden pas na een half uur weer aan nadat je ze had uitgezet. Trainers lieten dus de verlichting aan als zij niet zeker wisten of er nog anderen kwamen spelen. LED kan heel simpel aan en uit en je hoeft niet een heel veld te verlichten. Je kunt er ook voor kiezen om een half of kwart veld te verlichten.”

Je moet investeren in duurzaamheid

“Als club met zo’n 1.400 leden en veel jeugd, moet je investeren in duurzaamheid”, zegt Leenders. “De aanschaf van LED-verlichting was een forse investering. Maar als wij het niet zouden doen, dan waren wij steeds maar meer kwijt aan energie.”

Voor verduurzaming van clubs bestaan diverse subsidies. Er is een landelijke regeling en Amstelveen heeft voor clubs ook een eigen regeling. De gemeente wil namelijk graag dat haar clubs verduurzamen.

Bediening via een app

“De verlichting is deze week voor het eerst in gebruik en wij zijn dik tevreden. Van de drie LED-varianten heeft Roda 23 vanwege het gemak voor de huidige lampen gekozen. En alle trainers hebben nu een app op hun telefoon waarmee zij de lampen kunnen bedienen.”

Wij hebben onder meer de leverancier van de lampen, SportStroom, uitgenodigd. Dit bedrijf heeft ons echt goed geholpen. Maar ook AmstelveenSport en de gemeente waren van de partij en er kwamen bestuursleden van zeker tien sportclubs in de regio. Omdat wij een van de eerste clubs zijn die is overgestapt, kunnen anderen van onze ervaringen leren.

Follow @Allesportzaken

Links SportStroom Bron Amstelveens Nieuwsblad