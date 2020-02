Ledverlichting goed voor de clubkas en het milieu

Sportclubs scheiden afval, maken steeds meer gebruik van groene stroom en letten op hun energieverbruik. En overstappen op ledverlichting is goed voor de clubkas en draagt een steentje bij aan een beter milieu.

En clubbestuurders zijn niet alleen thuis bezig met het milieu. Ook op de accommodatie van de club is verduurzaming een hot item, vaak te beginnen met de ledverlichting.

Ledverlichting groeit razendsnel

Tot een jaar of tien gelden maakte elke club gebruik van gloeilampen. Die zijn intussen al niet eens meer te koop in de bouwmarkt. En ook spaarlampen waar iedereen destijds zo wild van was, zijn al niet meer van deze tijd.

Veel sportcomplexen zijn nog niet erg energiezuinig en dat komt meestal door het type verlichting. Een niet extreem dure stap om daar iets aan te doen is een switch naar LED rond de velden.

LED is de zuinigste vorm van verlichting

Ledverlichting is op dit moment echt met afstand de populairste en zuinigste vorm van verlichting. Het stroomverbruik van LED is wel tot 90% (!) lager zijn dan dat van gloei- of spaarlampen.

Clubs die willen verduurzamen kunnen LED toepassen in hun sporthallen en rond de velden. En door gloeilampen in het hele clubhuis te vervangen door LED, bespaart u al een hoop energiekosten.

Ledverlichting maakt 40 keer zoveel branduren

Ledverlichting is niet alleen goed voor de energierekening van de club. De lampen gaan ook nog eens tot wel 80.000 branduren mee. Bij gloeilampen houdt het zo rond de 2.000 uur wel een beetje op.

Door de lange levensduur van ledverlichting is het een duurzame manier van verlichten. Bovendien denken veel gemeenten, ook financieel, graag met u mee rond de vervanging van uw oude verlichting.

Met een BOSA subsidie en wat gemeentelijke hulp is uw investering al heel snel terug verdiend. Ledverlichting is goed voor de clubkas en goed voor het milieu.

Follow @Allesportzaken