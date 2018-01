Led-verlichting sportclubs in Dronten kan niet uit

De gemeente Dronten is voor energiebesparende Led-verlichting bij sportclubs. Maar de investeringen blijken niet op te wegen tegen de besparing, zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

voorstel Dat onderzoek vloeit voort uit eenvan de gemeenteraad van juni 2017. Hierin werd gevraagd om te onderzoeken hoe de duurzaamheid bij sportclubs kan worden verbeterd.

Grote investering

Het vervangen van de huidige verlichting door LED-verlichting vraagt om een grote investering. Afhankelijk van het soort verlichting, een bedrag tussen de 387.000 en 516.000 euro. Voor dat bedrag kunnen naar schatting zo’n 200 armaturen worden vervangen.

De jaarlijkse besparing op energie bij de zeven sportclubs waar het onderzoek is uitgevoerd, bedraagt omgerekend in geld echter maar zo’n 4.000 euro per jaar.

Weinig gebruik

Dat die besparing maar zo gering is, komt mede doordat de verlichting zo weinig wordt gebruikt. En omdat de besparing zo klein is, is de terugverdientijd lang. De verlichting moet volgens de gemeente “eigenlijk al vervangen worden voordat de investering is terugverdiend.”

Ook voor zonnepanelen

En hetzelfde geldt eigenlijk voor zonnepanelen, al zijn enkele clubs ook daar al wel mee bezig. Volgens het onderzoek zijn sportclubs zich uit financieel maar ook uit milieu oogpunt, bewust van de noodzaak om energie te besparen.

Subsidie voor LED-verlichting

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook om de clubs te helpen bij het aanvragen van subsidie. Daarmee kan in sommige gevallen 30% op de kosten voor het materiaal worden bespaard.

Duurzaamheidsleningen

Daarnaast moet worden bekeken of duurzaamheidsleningen, zoals die er nu al zijn voor eigenaren van woningen, ook voor clubs interessant zijn. De gemeenteraad van Dronten zal binnenkort de uitkomsten van het onderzoek bespreken.

