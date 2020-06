Hv Myra Amstelveen nu ook over op LED verlichting

Het zijn voor hockeyclubs nog steeds spannende tijden. Het gesprek van de dag is nog steeds is hoe je veilig kunt hockeyen met de 1,5 meter-regel. Maar hv Myra wil ook de toekomst in de gaten houden.

Hockeyvereniging Myra maakt in deze bijzondere tijd toch de overstap naar LED-verlichting. In het belang van de verduurzaming, de omgeving en de clubkas.

Hv Myra wil bijdragen aan de samenleving

Scheidend voorzitter Nils Mulder: “Natuurlijk zijn wij in deze tijden vooral bezig met de hockeysport zelf. Onze leden willen graag weer het veld op maar wij zij ook bezig met de vereniging zelf. Wij zien op de club mooie initiatieven zoals het storten van team-potten in de clubkas.

Maar ook het verkopen van Myra artikelen waarvan de opbrengst naar de club gaat. Zo houden wij Myra samen in de lucht en dat maakt me supertrots. Wij brachten eerder al voorraden naar de voedselbank. Want het is ook belangrijk om aan de samenleving buiten de club bij te dragen.”

Subsidie van Rijk en gemeente

Hv Myra krijgt nu LED verlichting rond de drie watervelden. “Om juist nu zo’n investering te doen lijkt misschien niet logisch, maar de beslissing is al in 2019 genomen. De club kreeg hiervoor subsidie van het Rijk en van de gemeente”, zo stelt Mulder. “En in het clubhuis hangt ook al LED.”

LED verlichting biedt gelijkmatig en helder licht. En met 300 lux voldoet hv Myra aan de KNHB eisen voor nationale wedstrijden. De verlichting is via een app te dimmen en vraagt weinig onderhoud. “Wij gaan met deze verlichting zo rond de 60 (!) procent minder voor onze energie betalen.”

Beter kunstlicht en minder energie

Hv Myra kijkt vol bewondering naar de monteurs die overdag werken. De teams die ’s avonds trainen hebben daar dus geen last van. De leden hebben straks dus het voordeel van veel beter kunstlicht en minder energiekosten”, zo besluit de voorzitter.

