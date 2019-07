Informatieplicht energiebesparing sinds 1 juli van kracht

Veel buitensportclubs en mkb-ondernemers moeten sinds 1 juli aan de informatieplicht energiebesparing voldoen. Maar uit onderzoek is gebleken dat nog lang niet alle bedrijven en organisaties dat al hebben geregeld.

De informatieplicht energiebesparing was tamelijk vrijblijvend. De overheid verbond aan ‘niks doen’ geen sancties. Maar aan die situatie is sinds 1 juli 2019 een einde gekomen.

Verplicht rapporteren

Mkb-bedrijven en buitensportclubs zijn verplicht om via het eLoket hun energiebesparende maatregelen te melden. Wie dat niet doet kan vanaf nu ook wettelijke sancties verwachten.

De meldplicht geldt in principe voor alle organisaties die minimaal 50.000 kilowattuur of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Er werd nu ook onderzocht hoe ver clubs en mkb’ers zijn met de verduurzaming van hun energieverbruik.

Het is positiefs dat 90% van de ondernemers al met verduurzaming in de weer is. Zij pakken al zaken aan zoals verduurzaming van de verlichting en het aanpassen van gedragsregels. Ook wil 40% van hen binnen drie jaar starten met verduurzamen of verder verduurzamen.

Minder rooskleurig

Maar het onderzoek brengt ook een heel wat minder rooskleurige ontwikkeling aan het licht. Want de helft van de ondernemers en clubs heeft nog nooit van de informatieplicht energiebesparing gehoord.

En twee derde kent ook de Wet milieubeheer niet inhoudelijk of alleen bij naam. En slechts 2% verwacht binnen tien jaar zelfvoorzienend te zijn als het om de opwekking van energie gaat. Bijna een derde van hen ziet gasloos ondernemen niet zitten.

Onbekend met informatieplicht energiebesparing

Naast onbekendheid met de informatieplicht energiebesparing weerhouden de verwachte kosten veel ondernemers ervan om aan de slag te gaan. Bijna 20% verduurzaamt niet omdat daar niet voldoende geld voor is.

Bijna 50% ziet als belangrijkste motivatie om te verduurzamen de mogelijkheden om kosten te besparen. Ondernemers en clubs willen graag dat het hen makkelijk wordt gemaakt. Zij verwachten vooral een voortrekkersrol van de energieleveranciers en van de overheid.

Follow @Allesportzaken