HC Rotterdam in één operatie over op LED-verlichting

HC Rotterdam heeft dit najaar in één actie alle verlichting laten vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Daarvoor moest 411.000 euro worden geïnvesteerd. Maar deze actie levert de club jaarlijks, naast méér licht, wel een besparing op van zo’n 25.000 euro.

De hele vervangingsoperatie bij HC Rotterdam is mogelijk geworden door een slimme samenwerking tussen overheden en een aantal bedrijven.

Forse investering

HC Rotterdam is de eerste club in Rotterdam die zowel de verlichting van het clubhuis, als de veldverlichting in één keer verduurzaamt. Deze omschakeling vergt echter wel een forse investering.

Twee vormen van subsidie

Met hulp van de stichting ‘Scoren met Energie’ heeft de club met succes twee vormen van subsidie aangevraagd. Een bij de rijksoverheid en een bij de gemeente Rotterdam die zo beide investeren in verduurzaming. De financiering wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, geborgd door Rotterdam Sportsupport en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).

Halvering stroomverbruik

De hockeyclub werkte voor de omschakeling naar LED-verlichting nauw samen met Sportverlichting.com dat bovendien sponsor van de club is geworden. Het stroomverbruik zal naar verwachting van de club zeker halveren.

Maar Jokko de Wit, commercieel manager van HC Rotterdam, denkt dat de besparing uiteindelijk nóg groter zal zijn. “Wij kunnen straks namelijk alle verlichting met behulp van een tablet aansturen. En het zal echt niet altijd nodig zijn om de verlichtingscapaciteit voor 100% te moeten gebruiken.”

30% energiebesparing sportclubs

Namens de gemeente Rotterdam is sportwethouder Adriaan Visser zeer te spreken over de verduurzaming door HC Rotterdam. “Als gemeente streven wij naar een energiebesparing van 30% bij de sportclubs. Om hen te ondersteunen heeft Rotterdam met ingang van 2017 extra subsidie beschikbaar gesteld voor de installatiekosten rondom een verduurzaming.”

“HC Rotterdam is de eerste club die hiervan gebruik heeft gemaakt en is daarmee meteen een voorbeeld voor andere clubs in de stad. Ik hoop dan ook van harte dat meer clubs dit voorbeeld zullen volgen.”

