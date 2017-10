Dus uw sportclub twijfelt nog over zonnepanelen?

Het zelf opwekken van energie zet sterk door. Ook bij sportclubs. De groei van de opwekkingscapaciteit uit zonnepanelen is in 2016 wereldwijd voor het eerst groter geweest dan de toename bij welke andere energiebron dan ook.

De nieuwe zonnevelden en -panelen waren goed voor bijna 75 gigawatt extra terwijl de groei van de capaciteit van bijvoorbeeld kolencentrales niet verder kwam dan 57 gigawatt.

Recordjaar

Uit onderzoek van het IEA blijkt de totale opwekkingscapaciteit toegenomen te zijn met 165 gigawatt. “Het was weer een recordjaar, onder meer vanwege de snelle groei van het aantal in gebruik genomen zonnepanelen in China”, aldus het IEA.

Actief stimuleringsbeleid overheden

Volgens het agentschap is de groei te danken aan de dalende kosten van zonnepanelen en een actief stimuleringsbeleid van overheden. “In 2016 versnelde de groei van de opwekkingscapaciteit van zonnepanelen wereldwijd met 50%. Hiervoor is China voor een belangrijk deel verantwoordelijk.”

Dalende prijzen zonnepanelen

Met de toename van de capaciteit zijn de prijzen voor hernieuwbare energie aan het dalen. Op veilingen daalden de prijzen al tot 3 cent per kWh. De lage contractprijzen zijn in toenemende mate vergelijkbaar of zelfs al lager dan de opwekkingskosten bij nieuwe gas- of kolencentrales.

Toename opwekkingscapaciteit

De verwachting is dat de sterke groei van zonne-energie, in elk geval aanhoudt tot en met het jaar 2022. De toename van de opwekkingscapaciteit zal meer dan 920 gigawatt bedragen, 43% meer dan er op dit moment opgewekt wordt. De hernieuwbare opwekking zal in 2017 circa 12% toenemen t.o.v. van vorig jaar.

Nieuw tijdperk

Zonnepanelen gaan een nieuw tijdperk in. “De komende vijf jaar zullen panelen de sterkste groei laten zien van alle duurzame bronnen. Veel sterker dan de opwekking via wind- en waterkracht”, stelt het IEA. Er is sprake van een keerpunt. Onze groeiprognose voor zonnepanelen is t.o.v. van 2016 met een derde is verhoogd.”

