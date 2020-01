Productie van zonne-energie in 2019 met 46% gegroeid

Het jaar 2019 was ook voor sportverenigingen een zonnig energiejaar. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide met 13%. De productie van zonne-energie groeide met maar liefst 46% het snelste.

Meer zonnepanelen en veel zon zorgden in 2019 voor forse groei. De panelen produceerden ruim 4% van alle elektriciteit in Nederland. Genoeg stroom voor bijna 2 miljoen huishoudens.

Groei biomassa

In absolute aantallen groeide biomassa harder dan zonne-energie. Biomassa produceerde 12 petajoule meer, zon groeide naar 6 petajoule. Uitgedrukt in warmte leverde deze biomassa voldoende op voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen woningen. Ook de productie uit windmolens op zee en land groeide 4%.

Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6%. In 2018 was dat 7,4%. De productie van stroom en warmte met biomassa groeide met 13% tot bijna 110 petajoule.

Beste maanden

De top 3 duurzame productie per maand ziet er als volgt uit:

– januari

– maart

– december

De top 4 met de hoogste productie van zonne-energie is als volgt:

– juni

– juli

– mei

– augustus

Meer dan windmolens

In juni en juli was de productie van zonne-energie in Nederland groter dan van de windmolens op land en zee.

