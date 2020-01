Geen btw voor zonnestroom scholen en verenigingen

GroenLinks wil dat o.a. verenigingen geen btw voor zonnestroom meer hoeven te betalen. Nu de overheid achterloopt bij de terugdringing van de CO 2 -uitstoot vinden Tweede Kamerleden Tom van der Lee en Bart Snels zo’n vrijstelling logisch.

Eric Wiebes Dat vragen zij aan de minister van EZK,en de minister van Financiën, Wopke Hoekstra .

Elk kwartaal btw voor zonnestroom afdragen

Aanleiding voor hun vragen is een artikel in het Friesch Dagblad over problemen met de Belastingdienst over zonnedaken. Scholen en verenigingen kunnen de btw over de aanschaf van panelen wel terugvragen.

Maar daarna moeten zij elk kwartaal btw afdragen over de stroom die ze aan het net leveren. De belastingregels maken het voor clubs zo niet erg aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Bovendien hanteert niet elke regionale belastinginspecteur dezelfde regels.

En de leveranciers van stroom leveren alleen jaarlijks cijfers van het verbruik. Clubs en scholen moeten dus ook nog eens een meetdienst inschakelen voor de kwartaalcijfers.

Administratieve rompslomp

PCBO Tytsjerksteradiel startte in de zomer van 2019 een rechtszaak over deze kwestie. De koepel gaf aan jaarlijks best een vast btw-bedrag te willen overmaken. Maar zij wilde van de administratieve rompslomp af die de afdracht vier keer per jaar voor de twaalf vestigingen geeft.

De rechtbank stelde de Belastingdienst in het gelijk, maar de dienst stelde de koepel wel een vaststellingsovereenkomst voor. Die zou PCBO twee derde minder administratie op moeten leveren.

Motie uit 2018

De twee Kamerleden willen van de regering weten wat de Belastingdienst eraan doet om de regionale inspecteurs op één lijn te krijgen. Verder komen zij terug op een in 2018 aangenomen motie.

Hierin werd de regering verzocht om scholen te wijzen op het werk van de Stichting Schooldakrevolutie. Die wil namelijk op nog bijna 6.500 schooldaken zonnepanelen gaan leggen. Een bewerkelijke regeling zoals btw voor zonnestroom ontmoedigt dan alleen maar om daaraan mee te doen.

Follow @Allesportzaken