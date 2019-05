Energy Battle van sportclubs in de gemeente Baarn

Het zijn per slot van rekening Baarnse sportclubs. Dus als je samen iets wil doen aan energiebesparing, maak je er een energy battle van. Uit de tussenstand blijkt dat vv Eemboys aan kop gaat.

De gemeente Baarn heeft het initiatief genomen om met de lokale sportclubs een energy battle te houden. Vooralsnog gaat vv Eemboys aan de leiding.

Vv Eemboys aan kop

Vv Eemboys heeft vanaf het begin van de ‘energy battle’ in januari, bijna 29% minder gas en elektriciteit verbruikt t.o.v. 2018. Hockeyclub BMHV staat tweede met bijna 18% besparing en TOV heeft met 11% besparing de derde plek te pakken.

Atletiekvereniging BAV, de fietscrossers van The Wheely’s en vv Baarn zitten in de degradatiezone. De energy battle komt voort uit de maatschappelijke ambities van MHC De Reigers in Haarlemmermeer.

Twee huishoudens

De clubs hebben samen inmiddels ruim 7.100 kWh energie bespaard. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van twee huishoudens. De zes clubs die meedoen, meten precies waar op een bepaald moment energie verbruikt wordt en hoeveel. Dat helpt hen om nog zuiniger te worden met energie. Het maakt de clubs en de leden bewust van het energieverbruik en leert ook waar zij onnodig elektra of gas verbruiken.

Doorgeven tips en tactiek

Deze week kwamen de clubs samen in de kantine van hekkensluiter sv Baarn. Hier bespraken de clubs de tussenstand in de wedstrijd en informeerden zij elkaar over hun aanpak. Zij gaven elkaar natuurlijk ook strategische tips over de beste tactiek.

Initiatief gemeente Baarn

De gemeente Baarn heeft het initiatief genomen om deze wedstrijd te houden. Jannelies Visser, wethouder verduurzaming, toonde zich tevreden over de eerste resultaten. Zij vond alleen wel dat het tempo wat omhoog mocht.

“De duurzaamste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt. Dus spoor ook alle clubleden aan om zo zuinig mogelijk te zijn met elektriciteit en gas”, coachte zij de clubs.

