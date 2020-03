Energiebesparing is voor sportclubs niet zo lastig

Hoe ingewikkeld is energiebesparing voor sportclubs eigenlijk? Voetbalclub ONT in Opeinde weet het intussen. De club is nu duizenden euro’s per jaar goedkoper uit, geld dat terugstroomt in de clubkas.

Voorzitter Jeen Visser van ONT weet hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dankzij zonnepanelen kost de energie de laatste jaren steeds minder.

Tijdklok op de koelkast

Per saldo investeerde de club zelf niets. “Maar voor je als club start met energiebesparing, moet er wel het nodige gebeuren”, stelt Visser. De lichtmasten bleven vroeger altijd nabranden na de training. Nu floept het licht direct uit nadat de laatste speler het hoofdveld heeft verlaten.

“En wij scheiden ons afval beter waardoor de afvalstoffen-heffing nu veel lager is.” En de koelkast in de bestuurskamer stond altijd te brommen. Wij zijn daar maar maar één keer per twee weken dus daar zit nu een tijdklok op.”

150 zonnepanelen

Binnen twee jaar verlaagde ONT het energieverbruik met 20% alleen maar door gedragsverandering. Pas daarna is Visser gaan uitzoeken hoeveel elektriciteit de club eigenlijk echt nodig heeft.

Ruim 150 zonnepanelen zouden alle stroom leveren. Dat kostte wel zo’n 42.000 euro. Voor een club zoals ONT was de terugverdientijd van de investering acht jaar. En dat is lang voor een sportclub.

Borgstelling van de SWS

Maar de investering werd door subsidie van de provincie wat kleiner. En met succes deed ONT een beroep op de BOSA-regeling. De gemeente Smallingerland en de huisbank van ONT wilden de investering niet voorfinancieren. Maar met een volledige borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ging de bank overstag.

“Wij lieten vervolgens de panelen voor 199 euro per stuk sponsoren door leden en bedrijven. Die adopteerden bijna de helft van de panelen, een meevaller van 14.000 euro.” En zo kostte de investering de club feitelijk niets.

Niet terugleveren

In het eerste jaar van de panelen kwam de club al 6.000 euro lager uit met de stroomkosten. “En wij leveren geen stroom terug aan het net. Wat wij niet nodig hebben, gaat naar korfbalclub De Pein in hetzelfde complex. En die club betaalt daar een zacht prijsje voor.”

De volgende uitdaging gaat over het gas. Als de zon het tapwater kan verwarmen, scheelt dat weer veel geld. Energiebesparing is voor sportclubs prima te doen. Maar pak het wel handig aan. Visser heeft de smaak in elk geval te pakken en bereidt zich al voor op een nieuw subsidierondje.

