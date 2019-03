eLoket informatieplicht energiebesparing RVO geopend

Voor 1 juli 2019 moeten 125.000 organisaties aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze kunnen sinds 28 februari jl. via het eLoket van de RVO Nederland worden ingediend.

Alle organisaties (dus ook sportclubs) die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, moeten hun energiebesparende maatregelen aangeven.

Erkende maatregelenlijsten

Met de informatieplicht willen de overheid energiebesparing stimuleren. Uitgangspunt voor deze informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken de energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin de maatregelen is op 5 maart 2019 gepubliceerd.

Voorbereiding op gebruik eLoket

1 Bekijk en beluister de introductiefilm over de informatieplicht energiebesparing;

2 Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw organisatie aan de informatieplicht moet voldoen;

3 Heeft u een informatieplicht, bepaal dan via het stappenplan welke EML voor u geldt en wat deze lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren, doet u via het eLoket;

4 Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. De manier waarop sportclubs dat moeten doen, staat ook vermeld in het stappenplan;

5 Loop voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak door. Bekijk welke al genomen energiebesparende maatregelen er op deze EML staan. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML, zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Deze maatregelen moeten wel een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder;

6 Rapporteer uiterlijk op 1 juli as. via het eLoket alle maatregelen die u heeft genomen.

Meer informatie

Op de RVO-website is meer informatie beschikbaar over de informatieplicht energiebesparing. De RVO helpt sportclubs ook digitaal met antwoorden op vaak gestelde vragen.

