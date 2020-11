BOSA-subsidiepot in 2020 vermoedelijk niet uitgeput

Bij meer dan 1.000 sportaanbieders zijn energiescans uitgevoerd. Zij bleken gemiddeld per jaar op elektriciteit ongeveer 7.000 euro en op gas zo’n 3.500 euro te kunnen besparen. Maar sportclubs putten de BOSA-subsidiedepot dit jaar niet uit.

In 2019 is via de BOSA-regeling voor ruim 26 miljoen euro subsidie verstrekt voor verduurzaming. In de komende jaren moet blijken hoeveel besparing dat heeft opgeleverd.

BOSA-subsidiepot dit jaar niet uitgeput

Dit blijkt uit het ‘Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020‘. In dit rapport zijn de resultaten van het beleid in kaart gebracht. Enkele bevindingen uit het rapport zijn:

– het gebruik van de Database SportAanbod (DSA) neemt toe. Deze DSA maakt een onderbouwing van de hulp aan de sportsector mogelijk;

– de BOSA-subsidiepot is in 2019 bijna volledig geleegd. Aanvragen ter waarde van 78,3 miljoen euro (van de 80 miljoen) zijn goedgekeurd;

– tot en met 11 november 2020 is 41,8 miljoen van de beschikbare 94 miljoen euro aangevraagd. Sportaanbieders zullen het budget in 2020 vermoedelijk dus niet uitputten;

– sportclubs geven aan dat de maatregelen rond corona hierop geen invloed hebben gehad;

– de aandacht voor milieuvriendelijk beheer van natuurgrasvelden neemt toe. Beheerders zullen in 2020 t.o.v. 2019, een groter deel van de gemeentelijke velden chemievrij beheren.

Sport in de openbare ruimte toegenomen

– het aantal particuliere accommodaties voor sport is sinds 2006 toegenomen;

– de netto gemeentelijke uitgaven aan sportaccommodaties zijn gestegen van 753 miljoen euro in 2017, naar 803 miljoen euro in 2019;

– het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen is na de corona-uitbraak toegenomen;

– er zijn niet veel open sportparken bijgekomen. Hier is dus nog niet de omslag gemaakt die in het sportakkoord is beoogd;

– het is van belang om ambtenaren en de lokale sportsector bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie te betrekken. Dit vergroot namelijk de aandacht voor sport en bewegen.

Sportsector CO₂ neutraal in 2050

Er is een nulmeting ‘energetische waarde van het sportvastgoed’ uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er zo’n 3,5 miljard nodig is om de sportsector CO₂ neutraal te krijgen in 2050. Met deze investering kunnen clubs jaarlijks rond de 360 miljoen euro op energie besparen.

