WADA-rapport isoleert Rusland steeds verder

ISU-voorzitter Jan Dijkema heeft aangegeven dat de wereldbekerfinale uit het Russische Tsjeljabinsk wordt weggehaald vanwege de bevindingen in het tweede WADA-rapport. De Russische biatlonbond heeft om dezelfde reden de organisatie van de wereldbekerwedstrijden teruggegeven.

Lotto-Jumbo coach Jac Orie stelde Tsjeljabinsk als strijdtoneel voor de wereldbekerfinale ter discussie. “Als de Russen hun eigen monsters kunnen manipuleren, dan kunnen ze dat ook met die van anderen.”

Argwaan door het WADA-rapport

Orie is niet de enige die argwaan koestert jegens de Russen. Ook andere coaches zouden liever niet naar Tsjeljabinsk afreizen. Onder druk van deze coaches en schaatsers heeft de ISU, die eerst terughoudend was, besloten de wereldbekerfinale niet in Rusland te laten plaatsvinden. Waar dat wel gaat gebeuren is nog niet bekend.

Biatlonfinale teruggegeven

De Russische biatlonbond (RBU) heeft na het verschijnen van het WADA-rapport de organisatie van de wereldbekerwedstrijden in Tjoemen en de WK voor junioren in Ostrov teruggegeven aan de International Biathlon Union IBU. Uit het WADA-rapport bleek dat ruim 1.000 Russische sporters aan een dopingprogramma hebben deelgenomen.

De IBU las in het tweede McLaren-rapport dat 31 Russen biatleten betrokken zijn geweest bij dopingpraktijken rond de Olympische winterspelen in Sotsji (2014). De IBU heeft aangekondigd in enkele gevallen tot straffen over te zullen gaan maar onderzoekt 29 zaken nog verder.

Niet naar Sotsji

Het WK bobslee en skeleton zou aanvankelijk in februari in Sotsji plaatsvinden maar diverse toplanden lieten weten geen trek te hebben in een reis naar de stad en op een zwaar gedevalueerd evenement zat de IBSF niet te wachten. Uiteindelijk besloot de bond om ook Sotsji de organisatie af te nemen.

Skifederatie FIS

Van de grote wintersportbonden heeft de International Skifederation FIS nog geen actie ondernomen. De federatie liet wel weten geschokt te zijn door de onthullingen in het WADA-rapport omdat er ook cross country sporters bij het dopingprogramma betrokken bleken. De FIS overweegt stappen tegen de betrokken atleten maar laat vooralsnog de wedstrijden in Moskou en Tjoemen op de kalender staan.

