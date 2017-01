Koperdiefstal nu overgewaaid naar clubhuizen

Koperdiefstal is een fenomeen waarvan met name de NS ernstig last heeft. Deze vorm van criminaliteit lijkt nu ook over te waaien naar sportclubs. Koperdieven stalen leidingen en douchekoppen uit het clubgebouw van korfbalclub Keizer Karel in Nijmegen.

De koperdiefstal werd op 15 januari ontdekt. Even bestond de angst dat er gas zou zijn vrijgekomen. De gastoevoer in het clubgebouw was echter voor de diefstal al afgesloten.

Even de materialen controleren

“De inbrekers hebben alle koperen leidingen en kranen meegenomen” aldus bestuurslid Tim van Delft van de korfbalclub Keizer Karel. “Ik moest even op de club zijn om wat materialen te controleren. Bij aankomst zag ik dat er wat ruiten van de kleedkamers waren in geslagen. Eenmaal binnen bleek dat alle wasbakken waren vernield en dat alle kranen, koperen leidingen en douchekoppen weg waren gehaald.”

Gaslucht in de kleedkamers

“In het clubhuis, dat op een afgelegen locatie ligt, zijn zes kleedkamers vernield. De inbrekers hebben in alle rust de leidingen kunnen losmaken en meenemen. Wij maakten ons even zorgen want in de kleedkamers hing een gaslucht. Die bleek afkomstig uit de leidingen waar nog een restje gas in zat. Vanwege de vorst was het gas namelijk al afgesloten. Dat restje gas was gelukkig niet genoeg voor explosiegevaar.”

Renovatie stond gepland

“Er lagen vanuit de gemeente Nijmegen al plannen om het sportcomplex grondig te renoveren. Ik ga er vanuit dat deze koperdiefstal, en de schade die daardoor is ontstaan, aanleiding zal zijn om deze renovatie te versnellen. De club is niet financieel gedupeerd omdat het sportcomplex gehuurd wordt van de gemeente.”

