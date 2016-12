Enschede wil inzicht in belastingclaim FC Twente

FC Twente is door de KNVB teruggeplaatst in categorie 2. De club wil nu echter zo snel mogelijk de gemeentegarantie van 32 miljoen gebruiken voor een veel goedkopere lening. Enschede wil echter eerst een indicatie van de hoogte van de belastingclaim die de club boven het hoofd hangt.

Enschede heeft bureau EY ingehuurd om de hoogte van de claim in te schatten. Als deze inschatting niet te hoog uitvalt, zal BenW de gemeenteraad voorstellen FC Twente de garantstelling te benutten.

Duidelijkheid hoogte belastingclaim

“Het risico dat de gemeente loopt moet glashelder zijn. Wij verwachten dat EY binnen een bepaalde bandbreedte kan aangeven hoe hoog de belastingclaim voor FC Twente ongeveer zal uitvallen”, stelt Eelco Eerenberg, wethouder voor financiën.

Lagere rente

FC Twente heeft haast. Elke maand dat het niet over de gemeentegarantie kan beschikken kost de club 100.000 euro rente extra. Met de gemeentegarantie kan de club een nieuwe lening afsluiten tegen een veel lagere rente maar het is niet zeker is of de gemeenteraad hierover in januari 2017 al beslist.

Rug tegen de muur

Enschede staat eigenlijk met de rug tegen de muur. Zonder gemeentegarantie dreigt voor FC Twente ‘degradatie’ naar categorie 1 van het licentiesysteem. Als dat binnen een jaar gebeurt, is de club haar licentie alsnog kwijt en kan Enschede de 17 miljoen euro afboeken die het de club eerder uitleende. De terugplaatsing naar categorie 2 is belangrijk want de club stond sinds mei 2014 onder curatele.

Vergoedingen spelersmakelaars

In de discussie tussen FC Twente en de fiscus gaat het vooral om de vergoedingen die aan spelersmakelaars zijn betaald en hoe deze belast moeten worden. Tevens moet de vraag worden beantwoord of – en voor hoeveel – spelers hebben meegedeeld in geld dat de club ontving bij spelersverkopen. Daarover kan FC Twente nog een belastingclaim tegemoet zien.

