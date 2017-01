Samen voor een schone afstoot in het biljart

De KNBB heeft een bewustwordingscampagne ‘Samen voor een schone afstoot‘ gestart. De biljartbond wil hiermee het bewustzijn over schone sport onder biljarters vergroten en onbewust dopinggebruik voorkomen. De campagne richt zich op spelers die op de hoogste niveaus biljart spelen.

De KNBB werkt binnen het project ‘Samen voor een schone sport’ samen met de KNVB, Atletiekunie, Fit!vak, de Dopingautoriteit en NOC*NSF. Het ministerie van VWS maakt dit project mogelijk.

Uit een KNBB enquête in 2016 bleek dat biljarters weinig over doping weten en risico’s niet goed inschatten. Dat wil de KNBB in het biljart via de campagne ‘Samen voor een schone afstoot’ veranderen.

Schone biljartsport

De start van de campagne vond op 21 januari plaats, voorafgaand aan dag drie van het NK Driebanden. De KNBB werd geprezen door Herman Ram van de Dopingautoriteit en Bart Zijlstra van het Ministerie van VWS. Teamleiders, hun teams en de selectiespelers werden geïnformeerd over het belang van een schone biljartsport.

Biljart kent onbewust dopinggebruik

Op de campagnewebsite kunnen biljarters alle relevante informatie vinden over dispensatie en de stappen die zij kunnen nemen bij medicijngebruik. Ook staat er een video met topbiljarter Harrie van de Ven, die vanwege onbewust dopinggebruik anderhalf jaar geschorst is geweest.

Geen groot dopingrisico

De link tussen biljart en doping is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Biljarten kent geen groot dopingrisico en bewust dopinggebruik komt in deze sport ook niet vaak voor. Het prijzengeld is doorgaans niet zo hoog en het is lichamelijk ook geen zware sport. Toch zijn er middelen die effect hebben op de prestaties zoals middelen die invloed hebben op de hartfunctie.

Weinig besef

Onbewust gebruik van doping komt toch voor en volgens directeur Ram zelfs vaak. Biljarters beseffen soms niet dat het medicijn dat zij gebruiken, op de dopinglijst staan. Dta kunnen bijvoorbeeld heel goed bètablokkers zijn, tegen hart- en vaatziekten. Maar er zijn ook wel dopinggevallen geweest vanwege het gebruik van cannabis of cocaïne.

