Buitenboys voorzitter Rob Mueller afgezet

“Het afzetten van voorzitter Rob Mueller bij sportclub Buitenboys was nodig”, zegt de nieuwe voorzitter Richard Langeveld. “Met zijn plannen zou hij te veel macht krijgen en zou de club financieel minder transparant worden. Deze bestuurswisseling is beter voor de club”, betoogt Langeveld.

De afgelopen zeven jaar trok Mueller volgens Langeveld steeds meer macht naar zich toe. Schimmig gebruik van 6 ton verzekeringsgeld na de brand in maart was het moment om Mueller af te zetten.

Zo en niet anders

“Wij denken dat deze beslissing voor de vereniging de juist is. Er was geen financieel overzicht meer, wij hadden geen idee hoe we er voor stonden en Mueller had alle macht. Toen hij de nieuwe kantine en kleedkamers in een aparte stichting wilde stoppen waar hij het beheer over zou krijgen, zei Mueller dat het zo zou gaan gebeuren en anders niet”, zo vertelde Langeveld.

Niet voor de leden

Met die mededeling werd duidelijk dat Mueller niet het belang van Buitenboys voor ogen had. Als wij op die voet waren doorgegaan, was Buitenboys binnen een paar jaar failliet geweest, o.a. vanwege een onduidelijke btw-constructie. Indien de Belastingdienst zou langskomen, stonden wij niet erg sterk, zo is ons verteld. Mueller wilde dat niet zien, dus moesten wij hem wel afzetten.”

Minder financieel risico

“Wij willen nu met het verzekeringgeld het Buitenboys pand opknappen en uitbreiden zodat wij financieel minder risico lopen. Wij moeten alle informatie nog boven tafel zien te krijgen maar dat gaat nogal moeizaam. Mueller wil zelfs de inloggegevens van Facebook en Twitter niet afgeven”, aldus Langeveld.

Beter voor Buitenboys

“Over de beslissing om Mueller als voorzitter van Buitenboys af te zetten krijgen wij veel positieve reacties. Meerdere leden zijn teruggekeerd als vrijwilliger om te helpen met het verzorgen van trainingen. Met de voetbalschool van Mueller, die op naam van zijn vrouw staat, mocht dat niet”, aldus Langeveld. Het bestuur hoopt voor het nieuwe seizoen in de gerenoveerde accommodatie te kunnen. “Het is nu even vervelend maar dit is beter voor Buitenboys.”

