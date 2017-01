Regelhulp vrijwilligers voor sportclubs gelanceerd

Iemand die als vrijwilliger bij een sportclub werkt, ontvangt daarvoor misschien geld of een bijdrage in natura. Of deze vrijwilliger onder de vrijwilligersregeling valt kan via de ‘Regelhulp vrijwilligers’ worden gecontroleerd. De Belastingdienst heeft dit digitale programma speciaal voor sportclubs ontwikkeld.

Bestuurders, trainers, kantinemedewerkers en sporters kunnen vrijwilliger zijn. Als echter de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft een sportclub geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Samenwerking

De Regelhulp vrijwilligers is gebouwd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, NOC*NSF, Vereniging NOV en Werkgevers in de Sport. Het programma ondersteunt het werk van bestuurders van clubs. Het is wel zo dat de uitkomsten uitsluitend een indicatie geven van de situatie van vrijwilligers in Nederland. Bij twijfel is daarom het handig om even met de BelastingTelefoon te bellen.

Steeds meer betaalde krachten

Sportclubs maken steeds vaker gebruik van betaalde krachten. De clubs blijven echter nog altijd afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Dat kunnen bestuursleden zijn maar ook trainers, coaches of onderhoudsvrijwilligers. Vaak ontvangt een deel van deze vrijwilligers een financiële vergoeding.

De vrijwilligersregeling laat toe dat vergoedingen tot op zeker hoogte zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. De vrijwilliger hoeft het ontvangen bedrag dan niet als inkomsten op te geven. De sportclub hoeft ook geen loonheffing af te dragen.

Vaak krijgt een vrijwilliger een bijdrage in natura, bijvoorbeeld een maaltijd, een cadeaubon, kleding of een cursus. Financiële vergoedingen zijn bijvoorbeeld reis- of andere kostenvergoedingen.

Welke gevolgen heeft een bijdrage

Om te bepalen of de verstrekte vergoeding onder de vrijwilligersregeling valt, heeft de belastingdienst een handig programma ontwikkeld, de regelhulp vrijwilligers. Hiermee kan eenvoudig worden vastgesteld hoe een vergoeding moet worden behandeld. Voor zowel de club als de vrijwilliger wordt inzichtelijk wat de consequenties van een bijdrage zijn.

