SportStroom kent alleen maar winnaars

SportStroom is opgericht door 2 sportbestuurders en is snel doorgegroeid tot energiepartner van ruim 3.000 aangesloten sportverenigingen. SportStroom ondersteunt haar deelnemers o.m. bij het in kaart brengen van het energieverbruik en de collectieve inkoop van duurzame energie.

SportStroom helpt sportverenigingen door heel Nederland mede bij het uitvoeren en financieren van energiebesparende maatregelen en het aanvragen van subsidies.

Energiemarkt

Vanaf 2003 is de Nederlandse energiemarkt geliberaliseerd en mag iedere Nederlander zelf bepalen bij welke energieleverancier hij of zij stroom en en gas inkoopt. Direct na deze liberalisering startte Geert Mandema – destijds voorzitter van HC de Graspiepers – samen met twee andere sportbestuurders het initiatief om collectief stroom in te kopen. Als snel bleek de club ruim 1.200 euro op de energierekening te besparen.

Behoefte

Dit verhaal ging snel de sportwereld rond en toen de drie sportbestuurders in 2004 opnieuw gezamenlijk wilden inkopen, sloten 59 verenigingen zich aan die gezamenlijk ruim 100.000 euro bespaarden. Deze collectieve inkoop voorzag duidelijk in een behoefte en kort daarna was de opricht van Sportstroom een feit. En tot op heden wordt SportStroom gerund door sportbestuurders die de taal van de sportclubs spreken.

Besparing voorgerekend

In 2010 had SportStroom al zo’n 1.500 deelnemers en in 2015 al meer dan 3.000 zonder de werkwijze te veranderen. Voor elke deelnemer wordt eerst een individuele besparingsberekening gemaakt. Vervolgens wordt de club glashelder de te behalen besparing voorgerekend.

Gratis deelname sportclubs

Sportverenigingen kunnen gratis deelnemen want SportStroom krijgt per vereniging een bescheiden vergoeding van de toeleverende energiebedrijven. Deze vergoeding is bij alle energiebedrijven gelijk zodat SportStroom voor haar deelnemers altijd kan blijven kiezen voor het scherpste prijsaanbod voor 100% groene stroom en zoveel mogelijk klimaat gecompenseerd gas.

Bedrijfssponsorplan

SportStroom heeft op verzoek van haar deelnemers door de jaren heen enkele producten en diensten zoals energiezuinige verlichting en zonnepanelen, aan haar activiteiten toegevoegd. Ook hebben wij een bedrijfssponsorplan geïntroduceerd waarbij sponsors van sportverenigingen kunnen deelnemen aan de collectieve energie-inkoop en de sportverenigingen daarvoor jaarlijks een premie ontvangen.

Follow @SportStroomNL

Vestigingsadres Gauke Boelenstraat 82a Postcode en plaats 9203 RP Drachten Telefoon 0512 745 030 Telefax 0512 745 039 E-mailadres administratie@sportstroom.nl Website www.sportstroom.nl

Artikelen