Rigter Beveiliging B.V.

Rigter Beveiliging beveiligt sportverenigingen, woningen en winkel-, kantoor- en bedrijfspanden bouwkundig. Wij zijn gespecialiseerd in de vervaardiging op maat van sleutels, cilinders, hang- en sluitwerk, veiligheidsglas en kluizen.

Beter voor u

Het einddoel van ons werk is te helpen om uw eigendommen 24/7 te beschermen en indringers buiten de deur te houden. De bouwkundige kant van het beveiligingswerk heeft direct effect op de bescherming van uw veiligheid. Bouwkundige beveiliging kent zodanig slimme oplossingen dat een inbreker het liefst een deur verder gaat. Niet leuk voor uw buren maar beter voor u.

Inbrekers op afstand

Wij kennen voor alle typen sportverenigingen de juiste preventiemaatregelen om, mits op de juiste wijze toegepast en aangebracht, ongewenste bezoekers op afstand te houden. Dit in tegenstelling tot elektronische beveiliging die een signaal geeft wanneer een inbreker al (bijna) binnen is. Bouwkundige beveiliging is vaak goedkoper en levert direct een belangrijke bijdrage aan uw (gevoel van) veiligheid.

Ongebonden en onafhankelijk

Rigter Beveiliging heeft inmiddels enige tientalen jaren ervaring in het beveiligingsvak. Toch is onze liefde voor de ambachtelijke kant van het beveiligingswerk nog altijd even groot. Rigter Beveiliging heeft voor veel sportverenigingen al een passende beveiligingsoplossing ontwikkeld en geplaatst. Rigter Beveiliging opereert merk ongebonden en garandeert een onafhankelijk advies over systemen en leveranciers.