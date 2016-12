Pellikaan Bouwbedrijf B.V.

Pellikaan is een stabiel en financieel gezond familiebedrijf dat opereert in Nederland, Duitsland, Engeland en België. Met ca. 180 werknemers ontwierp en bouwde Pellikaan al ruim 1.000 sportcentra met meer dan 500 zwembaden. Van racquetcentra en wellnessfaciliteiten tot zwembaden en sporthallen.



Pellikaan genereerd voor klanten als overheden, projectontwikkelaars en scholen 50% van de jaaromzet in sportbouw. Dat maakt Pellikaan een toonaangevend bouwbedrijf in de Europese sportbranche.

Praktische kennis

Commercieel directeur Jack Hazen: “Pellikaan benadert plannen pragmatisch en zet al direct vanaf het begin van een project alle praktische kennis in die we in meer dan 30 jaar hebben opgedaan op het gebied van ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van multifunctionele sportcentra.”

Ook gehele DBFMO operatie

Pellikaan is haar klanten van dienst vanaf het schetsontwerp tot de oplevering, en van het onderhoud tot en met de exploitatie. Voor iedere geïntegreerde Design, Build, Finance, Maintain en Operate opdracht kunt u bij Pellikaan terecht en elke opdrachtgever kan probleemloos een combinaties van diensten maken. Van uitsluitend bouwen, tot Design en Build maar evengoed een DBFMO project.

Voorbeeldproject

Pellikaan heeft bijvoorbeeld MFC Aperloo ’t Harde gerealiseert, een multifunctionele accommodatie met een sporthal, een multifunctionele ruimte, diverse was- en kleedruimtes, een schietbaan en een vergader- en theaterzaal. De sporthal (44,2 x 24,0 meter) is door NOC*NSF goedgekeurd.

Doos-in-doos constructie

De hal is voorzien van tribunebanken voor circa 180 personen en is in kleinere ruimten te verdelen met behulp van een scheidingswand. De schietbaan is tegen geluidsoverlast geïsoleerd met een zogenaamde ‘doos-in-doos’ constructie die geluidsoverdracht beperkt door ruimtes te ontkoppelen. Het Aperloo project is compleet opgeleverd, inclusief de volledige binneninrichting van de sporthal.

Pellikaan opereert vanuit vier vestigingen, in Tilburg, Londen (VK), Zaventem (B) en Ratingen (D).

Follow @PellikaanBouwbv

Vestigingsadres Dr. Hub van Doorneweg 95 Postcode en plaats 5026 RB Tilburg Telefoon 013 465 7600 Telefax 013 468 5002 E-mailadres mkoeijer@pellikaan.com Website www.pellikaan.com

Artikelen