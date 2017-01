De NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. NSGK steunt honderden projecten per jaar, voor tienduizenden kinderen en jongeren met alle soorten handicaps. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers, want NSGK is voor haar werk volledig afhankelijk van giften.

De droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is een maatschappij waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samenleven.

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen en daardoor vaak langs de zijlijn staan en met een handicap bijvoorbeeld naar aparte scholen gaan. Of helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt.

Via de projecten die de NSGK ondersteunt worden kinderen en jongeren met een handicap geholpen om drempels uit de weg te ruimen en het zelfvertrouwen van deze jongeren te versterken. Dat doen wij al sinds 1950 in heel Nederland.

Projecten voor kinderen en jongeren met een handicap die bijdragen aan ons ideaal kunnen bij NSGK een gift aanvragen. Het is ook mogelijk om een lening aan te vragen bij het Borgstellingsfonds dat NSGK samen met de Triodos Bank, heeft opgericht. De NSGK initieert, ontwikkelt en voert projecten uit om haar idealen samen met andere organisaties te realiseren.

Onze stichting krijgt geen subsidie van de overheid. Wij zouden ons werk dan ook niet kunnen doen zonder de bijdrages van vele donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.

Vestigingsadres Wibautstraat 212-214 Postcode en plaats 1091 GS Amsterdam Telefoon 020 679 1200 Telefax n.b. E-mailadres info@nsgk.nl Website www.nsgk.nl

