De KNLTB is de organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van tennis in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als life-time sport voor iedereen op elk speelniveau.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB is het overkoepelend orgaan van de tennissport en de tennisverenigingen in Nederland. Ruim 1.700 tennisverenigingen, en daarmee 600.000 tennissers, zijn bij de KNLTB aangesloten. Hiermee is de tennisbond in grootte de tweede sportbond van Nederland.

De KNLTB biedt tennissportverenigingen ondersteuning op maat. Met de producten en diensten van de bond kunnen verenigingen zelfstandig aan de slag of begeleiding krijgen van een van de bondsadviseurs. Of het nu gaat om een concrete actie om leden te werven, een plan om meer vrijwilligers actief te krijgen of ondersteuning te krijgen bij baanrenovatie, de KNLTB helpt tennisverenigingen in Nederland graag verder.

De tennisbond is verantwoordelijk voor landelijke en districtscompetities, toernooien maar ook voor de opleiding van tennisleraren en scheidsrechters. Verder heeft de KNLTB tot doel het promoten van de tennissport en het vergroten van de betekenis van tennis in de samenleving. Ten slotte begeleidt de KNLTB jeugdig talent op weg naar de top en organiseert topevenementen als de Davis Cup en alle nationale kampioenschappen.

Vestigingsadres Displayweg 4 Postcode en plaats 3821 BT Amersfoort Telefoon 088 130 2600 Telefax 088 130 2645 E-mailadres communicatie@knltb.nl Website www.knltb.nl

