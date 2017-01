AAA-LUX B.V. – Baan- en sportveldverlichting

AAA-LUX levert de hoogste kwaliteit LED verlichting voor sportvelden. De kleurweergave en de gelijkmatigheid van het licht verbeteren het contrast en dragen bij aan optimale kwaliteit van het spel. Spelers kunnen sneller en beter anticiperen op spelontwikkelingen.

AAA-LUX LED lampen (voor tennis, voetbal en hockey) verhogen de zichtbaarheid van de bal, de lijnen en de tegenstanders.

De LED lampen hebben een hoge kleurwarmte en verspreiden het licht mooi egaal. AAA-LUX kan lampen leveren voor het verlichten van banen en velden in overeenstemming met alle bestaande standaarden.

Via een Licht Controle en Management Systeem is het mogelijk om lampen al bij de ingang van de baan in- of uit te schakelen. Dankzij dit LCMS kan het lichtniveau naar het wedstrijd-, training- of juniorenniveau worden aangepast om daarmee aanvullend een forse energiebesparing te bereiken.

Vestigingsadres Meerenakkerplein 9 Postcode en plaats 5652 BJ Eindhoven Telefoon 040 237 6279 Telefax 040 237 7528 E-mailadres info@aaa-lux.nl Website www.aaa-lux-lighting.com

