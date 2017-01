Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal (CEZ) opgericht

De eredivisie zaalvoetbalclubs hebben besloten om zich op 24 januari as. te verenigen in de Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal (CEZ). De officiële aankondiging van de oprichting vindt plaats in Zwolle tijdens de zaalvoetbalinterland van Nederland tegen Rusland.

De CEZ gaat de belangen van de Eredivisie zaalvoetbalclubs behartigen en zorgen voor de commerciële exploitatie van de media- en sponsorrechten en promotie van het ‘merk’ Eredivisie.

Bestuur

De CEZ zal onder andere de taken overnemen m.b.t. de commerciële belangenbehartiging overnemen van de KNVB die wel de zaalvoetbal competitie in ons land zal blijven organiseren. Het eerste bestuur van de Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal wordt binnenkort gevormd door de:

Heft in eigen hand

“De afgelopen jaren heeft het zaalvoetbal in Nederland zich zeer positief ontwikkeld. De eredivisie is hier al jaren tot de laatste seconde spannend en de deelnemende twaalf clubs zijn steeds sterker geworden”, stelt voorzitter René van Gogh. “Een gevolg daarvan is dat Daarnaast kregen de eredivisieclubs steeds meer de behoefte om het heft in eigen hand te nemen.”

Competitie aantrekkelijker maken

Ook Remco Nieuwenhuis, coördinator zaalvoetbal bij de KNVB, vindt dat het tijd is dat de clubs de regie naar zich toe trekken. “De eredivisie zaalvoetbal kan nu de stap zetten om de competitie nog aantrekkelijker te maken. En er liggen zeker mogelijkheden om het niveau van het zaalvoetbal nog verder te laten stijgen.”

Wij zijn erg blij met de ondersteuning die de KNVB ons biedt om deze belangrijke stap te kunnen maken.” De clubs die in het zaalvoetbalseizoen 2016/2017 in de Eredivisie spelen zijn:

ASV LEBO en ’t Knooppunt (beide in Amsterdam)

TPP (Rotterdam);

FC Marlène (Heerhugowaard);

FC Eindhoven en ZVV Eindhoven (beide in Eindhoven);

Hovocubo en HV Veerhuys (beide in Hoorn);

Groene Ster (Vlissingen);

FCK/De Hommel (Den Bosch);

GZV Watergras (Gouda) en

WSV Shoepimp (Apeldoorn).

