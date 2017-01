Bedrijvencompetitie vult banen en de clubkas

Sportvereniging Abbenes (SVA) biedt bedrijven al 10 jaar aan om de werkweek sportief op de club af te sluiten. Een bedrijvencompetitie op vrijdagmiddag vanaf 18:00 uur, met collega’s en/of vrienden. En als de baas betaalt, is shirtreclame toegestaan.

Voor SVA snijdt het mes van de bedrijvencompetitie aan twee kanten. De vrijmibo kan prima op de tennisclub worden gegeven en betalende teams vullen de baan vanaf zes uur. En daarna…

Sportieve vrijmibo teams

Deze opzet is speciaal voor bedrijven- en vriendenteams in het leven geroepen. De bedrijvencompetitie bij SVA telt een aantal trouwe teams die al heel lang iedere vrijdagavond mee doen. Ieder team bestaat minimaal uit twee personen maar bij voorkeur met een reservespeler. Er wordt tien vrijdagavonden gespeeld tussen half mei en medio september. Tijdens de zomervakantie is uiteraard een pauze ingelast.

SVA in de Haarlemmermeer heeft vier gravelbanen. Iedereen speelt zeven van de tien avonden en per avond twee partijen van één uur. Een sportieve manier om collega’s eens op een andere menier te leren kennen. En als de ‘baas’ nou de inschrijving van 50 euro per team sponsort…

Regionale bedrijvencompetitie

De bedrijven- en vriendenteams bij SVA komen uit de regio Haarlemmermeer en Bollenstreek. Het is natuurlijk mogelijk om tegen aantrekkelijk tarief op de club een hapje te eten voordat de strijd begint. De teams strijden ieder jaar om een fel begeerde wisselbokaal. Waarom zouden andere (tennis)clubs ook niet 18:00 en 22.00 uur zo’n sportieve vrijmibo organiseren?

Heren-, dames- en gemengd dubbel

De competitie bij SVA bestaat uit maximaal 18 teams zodat teams elkaar snel leren kennen. Er wordt heren-, dames- en gemengd dubbel door elkaar heen gespeeld. De wedstrijdleiding zorgt voor het eten, voor de tijdwaarneming en voor de ballen. Op de laatste avond van de bedrijvencompetitie speelt ieder team en kan iedereen aanschuiven voor het gratis buffet.

Volg je ook @Allesportzaken?