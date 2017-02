EK en WK basketball 3x3 worden in Amsterdam gehouden

Brian Benjamin, bondscoach van het 3×3 basketball is in de zevende hemel. De basketballfederatie FIBA heeft besloten om twee toptoernooien in Nederland te houden. Eerst het EK basketball 3×3 van 7 t/m 9 juli in een speciale arena op het Museumplein. Daarna in 2019 de WK basketball 3×3, ook in Amsterdam.

De organisatie is van plan om met DJ’s, dunk contests, side events en veel entertainment het EK 3×3 in juli 2017 op het Museumplein onvergetelijk te maken.

Enthousiast over basketball 3×3

Sportwethouder Eric van der Burg van Amsterdam: “Dit zijn evenementen waar ik enthousiast van word. Een urban variant zoals de basketball 3×3, draagt enorm bij aan ons streven om in 2020 de meest bewegende Europese stad te zijn.”

TIG Sports en House of Sports

Beide basketball 3×3 evenementen passen ook perfect bij het meerjarenbeleidsplan van de NBB. De organisatie is in handen van TIG Sports en House of Sports. Deze bedrijven dragen de financiële risico’s en zijn verantwoordelijk voor de organisatie en promotie. “De basketballbond wil geen financiële risico’s lopen dus is samenwerking de beste constructie. Het basketball 3×3 groeit wereldwijd snel en de NBB wil dit graag zichtbaarder maken.”

Mooie toekomst

De Nederlandse 3×3 mannen schreven in september 2016 geschiedenis door brons te winnen op het EK in Roemenië. Bondscoach Benjamin ziet de komst van het EK en WK helemaal zitten. “In het buitenland wordt al met ontzag gekeken naar onze basketball 3×3 activiteiten en prestaties. Dat wordt hierdoor alleen maar meer. Met deze evenementen voorspel ik een mooie toekomst voor het Nederlandse basketball.”

Vet, in eigen land

Jesper Jobse, aanvoerder van de bronzen mannen: “Wij kunnen heel Nederland nu laten zien hoe spectaculair 3×3 op topniveau is. Ik heb er nu al zin in.” Jacobine Klerx, de uitblinker op het WK basketball 3×3 in China: “Dit is echt gaaf. Een EK en een WK in eigen land is echt vet. Ik hoop dat ik aan beide evenementen mee mag doen.”

