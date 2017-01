Silverstone in 2019 van de formule 1 kalender?

Een absolute klassieker verdwijnt mogelijk van de Formule 1 kalender. De British Racing Drivers Club (BRDC), eigenaar van het Silverstone circuit, overweegt om het contract met de FIA te beëindigen. Deze verbintenis loopt nog tot en met 2026 maar zou per eind 2019 kunnen worden opgezegd.

Silverstone is een historische plek voor de Formule 1-wereld. In 1950 werd hier de allereerste race van een wereldkampioenschap Formule 1 gehouden. Het circuit staat sinds 1987 op de F1-kalender.

Financiële risico’s

In een brief van John Grant, voorzitter van de BRDC, benadrukt hij welke financiële risico’s de organisatie van de Grand Prix met zich meebrengt. “Wij moeten alle opties goed overwegen voordat de contract deadline verstrijkt”, stelt Grant. Voorlopig lijkt er echter nog niets definitief te zijn besloten.

Begroting niet rond

De deadline waar Grant op doelt ligt voor de komende Britse GP van 2017. Tot dat moment kan Silverstone per eind 2019 onder de resterende jaren van de deal uit. “Silverstone krijgt de begroting voor de GP niet rond, ondanks de 139.000 fans die de afgelopen editie van de formule 1 bijwoonden”, aldus Grant.

Gelekte brief

De BRDC sloot in 2009 met Bernie Ecclestone een 17-jarig contract voor de Britse Grand Prix. De ‘gelekte’ brief van Grant kan ook worden gezien als een poging om nieuwe (financiële) voorwaarden af te dwingen. Mocht de BRDC het contract ontbinden, dan is in het Verenigd Koninkrijk geen alternatief circuit voorhanden. Een Britse formule 1 zou hiermee van de racekalender verdwijnen.

