Nieuw tijdperk aangebroken voor de formule 1

Voor de formule 1 is in 2017 een nieuw tijdperk aangebroken. “Na een reglementswijziging krijgen de auto’s een compleet nieuw uiterlijk en zullen de coureurs op aanzienlijk bredere banden gaan rijden dus de fans kunnen hun hart ophalen”, stelt Paul Hembery, directeur motorsport van Pirelli.

“Bredere banden maken snellere bochten, minder slijtage en dus minder pitstops mogelijk. De rondetijden kunnen zomaar tot 5 seconden lager liggen dan in 2016” stelt Hembery.

Nieuw tijdperk op veel bredere banden

“Pirelli werkt doorgaans aan niet waarneembare verbeteringen maar deze verandering wordt duidelijk zichtbaar”, zegt hij tegen GPUpdate.net. “Het nieuwe aerodynamische pakket stelt de merken in staat om hun auto’s lager en breder te maken en wij doen er alles aan om banden te ontwikkelen die in een nieuw tijdperk voor betere prestaties zorgen”, aldus Hembery.

Bandentests met interim-auto’s

Hoe hard het precies zal gaan durft hij niet te zeggen. Daarvoor mist hij de juiste data. “Wij hebben wel simulatorgegevens maar tijdens bandentests moesten wij het doen met interim-auto’s die zo’n 20% minder downforce leverden ten opzichte van de nieuwe auto’s. Wij zijn dus ook benieuwd naar de resultaten in het komende seizoen. We gaan het zeker zien.”

Geen extra voorbereiding

Volgens dr. Helmut Marko, de grote man achter Red Bull Racing, zijn Daniel Ricciardo en Max Verstappen klaar om zich in de titelstrijd te mengen. “Max weet hoe het spel gespeeld wordt. Hij leert razendsnel, maakt nooit twee keer dezelfde fout en heeft geen extra voorbereiding nodig”, aldus Marko tegenover de officiële website van de Formule 1.

Wat ongeduldig

“Max is nog wat ongeduldig terwijl hij eigenlijk alleen maar moet wachten tot zich een kans voordoet. Qua vermogen zitten de Red Bull auto’s Mercedes dicht op de hielen. Wij hebben eerder al laten zien dat we goed zijn in het ontwikkelen van een nieuwe auto, een van onze coureurs kan komend raceseizoen wereldkampioen worden”, aldus Marko.

