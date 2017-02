Gaat het met de Formule 1 de verkeerde kant op?

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië. Vanwege de nieuwe regels wordt er meer dan ooit uitgekeken naar deze openingsrace. Maar voormalig F2 coureur en FIA-president Max Mosley maakt zich grote zorgen. “Het gaat de verkeerde kant op met de Formule 1.”

Mosley is geen fan van de nieuwe regels waardoor coureurs meer snelheid uit hun auto’s gaan halen. “Het zou met de rijdersveiligheid wel eens verkeerd kunnen gaan”, stelt de 76-jarige Brit.

Gevaarlijke ontwikkeling

“Ik zou eerder kiezen voor minder aerodynamica en meer mechanische grip”, stelt Mosley in een gesprek met ITV. “De auto’s op deze manier sneller maken is echt een gevaarlijke ontwikkeling. In de voorgaande 40 à 50 jaar voerde de FIA regels in om de auto’s juist veiliger te maken. Maar hoe hoger de snelheid, hoe gevaarlijker een race wordt.”

20 jaar geen Formule 1 doden

De Formule 1 is de afgelopen decennia ieder jaar veiliger geworden. Sinds het overlijden van Ayrton Senna in 1994, waren er al 20 jaar lang geen doden meer gevallen. Tot Jules Bianchi in 2015 het meest recente dodelijke slachtoffer werd. De Fransman overleed nadat hij ruim zes maanden in coma had gelegen na een ongeluk tijdens de GP van Japan.

Ongelukkige samenloop

De Manor-coureur gleed op het natte circuit van Suzuka met hoge snelheid van de baan. Hij knalde op een takelwagen die bezig was om de gecrashte bolide van Adrian Sutil af te voeren. Het ongeluk was weliswaar een ongelukkige samenloop van omstandigheden maar zijn ernstige hersenletsel werd Bianchi uiteindelijk fataal.

Hogere bochtsnelheden

Om de auto’s sneller te maken, krijgen de teams o.m. de beschikking over bredere banden. De coureurs krijgen daardoor meer grip en ook de snelheid in de bochten zal hoger komen te liggen. De auto’s zouden komend F1-seizoen zo’n 3 tot 5 seconden minder over hun rondjes kunnen gaan doen.

Volg je ook @Allesportzaken?