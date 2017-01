Ecclestone na vier decennia weg als Formule 1 baas

Weinig mensen houden het vier decennia vol in de autosport. Het ‘icoon’ Bernie Ecclestone wel. Maar hij is nu, na veertig jaar, geen baas meer van de Formule 1. Liberty Media, kersvers eigenaar van de Formule 1, maakte bekend dat de 86-jarige Brit wel beschikbaar blijft als adviseur.

Liberty Media heeft de koningsklasse van de autosport van CVC Capital overgenomen. Dat zou naar verluidt voor circa 4,4 miljard dollar zijn gebeurd.

Ecclestone: “Ik ben weg”

Hoewel het er in eerste instantie op leek dat Ecclestone directeur zou blijven, is dat dus toch niet het geval. Ecclestone gaf zelf aan dat hij is ‘afgezet’. Tegen het Duitse blad Auto, Motor und Sport zei hij: “Ik leid de firma niet langer. Ik ben weg en dat is officieel.” Chase Carey is vanaf nu de hoogste baas van de Formule 1.

Beetje een vervelende man

Volgens Formule 1 commentator Louis Dekker hing het vertrek van Ecclestone al een tijdje in de lucht. “Het was duidelijk dat Liberty Media als nieuwe baas ook nieuwe mensen zou leveren. Toch is het opvallend dat Ecclestone zich zo in de slachtofferrol heeft gemanoeuvreerd. Maar dat zit ook in zijn karakter”, stelt Dekker. “Het is wel een beetje een vervelende man, eigenwijs, onnavolgbaar en met een netwerk van hier tot Tokio.”

Autosport veranderd in een miljardengala

Ecclestone is de man die de Formule 1 heeft veranderd van een amateuristische sport in een miljardengala. Tegelijk heeft hij wel de slag richting internet en sociale media voor de autosport helemaal gemist. Hij wordt gezien als een man met niet twee maar met wel tien gezichten.

Autosport opener en toegankelijker

Dekker denkt dat er met een nieuwe man aan het roer wel het nodige zal veranderen in de Formule 1. “De sport zal meer open moeten worden en makkelijker te zien moeten zijn door de fans. Wij zijn het een beetje vergeten door Max Verstappen maar de Formule 1 staat er eigenlijk helemaal niet goed voor.”

