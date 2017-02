Heeft u het geld om uw asbestdak te laten verwijderen?

Het Rijk wil voor 1 januari 2024 elk asbestdak uit Nederland weg hebben. Gemeenten moeten daarvoor inwoners en sportverenigingen informeren en hen begeleiden bij het aanvragen van subsidie. De meeste grote gemeenten hebben alleen geen idee waar hun asbestdaken liggen.

Vara-programma Kassa Hethield een enquête onder de 50 grootste gemeenten. Slechts 8 van de 39 gemeenten die reageerden, weten waar binnen de gemeente een asbestdak ligt.

Het moeten er ongeveer 500.000 zijn

Kassa besteedde op 4 februari aandacht aan dit probleem, want over 7 jaar moet ieder asbestdak uit Nederland zijn verdwenen. En naar schatting liggen er in ons land een half miljoen van die daken. Voor 2024 moet al die daken zijn weggesaneerd want dan de jongste daken zijn dan circa 30 jaar oud. De oudste daken dan overigens al een halve eeuw.

Nu geen geld en binnen 7 jaar ook niet

Zowel particulieren als sportclubs maken zich steeds meer zorgen. De kosten voor verwijdering van een asbestdak is voor de meesten financieel niet op te brengen. Nu niet en ook niet binnen 7 jaar want daarvoor is het geld er gewoonweg niet. En geld lenen om een dak eraf te laten halen is voor de meesten ook niet haalbaar. En de minimale subsidie van het Rijk van 15 miljoen euro is een druppel op de gloeiende plaat.

Gemeenten kunnen niet veel doen

Kassa maakt ook duidelijk dat gemeenten niet veel kunnen doen voor hun inwoners en sportverenigingen. Bovendien weet maar een handjevol gemeenten waar de grootste risicowijken liggen. “Een asbestdak begint vijftien tot twintig jaar nadat het is geplaatst, te verweren. De oudste en beschadigde asbestdaken moeten daarom met voorrang worden aangepakt”, stelt asbestdeskundige Otto Hegeman.

Toezichthouders

Dat diverse overheden bij dit probleem betrokken zijn staat een adequate aanpak van het asbestprobleem in de weg. Het ministerie van IenM gaat over het asbestverbod, SZW over de certificering en BiZA over communicatie en vergunningvrij bouwen. Bovendien hebben niet alle gemeenten het toezicht al bij de omgevingsdiensten ondergebracht. De tijd dringt, voldoende geld of subsidie is er niet en de deadline nadert met rasse schreden.

Volg je ook @Allesportzaken?