Gemeenten besteden DHW-toezicht uit aan BHBW

Vijfentwintig Nederlandse gemeenten houden niet zelf toezicht op het drinken van alcoholhoudende drank door minderjarigen maar hebben daarvoor via het adviesbureau BHBW in Heesch convenanten afgesloten met winkels en de horeca.

Supermarkten, cafés en sportkantines in 25 gemeenten riskeren geen straf als zij alcohol schenken aan minderjarigen en ontlopen de wettelijk vastgestelde boete van 1.360 euro indien zij betrapt worden.

Toezicht opschorten

Deze gemeenten waaronder Olst-Wijhe (18.000 inwoners), Hardinxveld-Giessendam (18.000 inwoners) en Kaag en Braassem (26.000 inwoners), hebben het toezicht op de Drank- en Horecawet opgeschort. Roermond (57.000 inwoners) en Almere (200.000 inwoners) hebben dat in een eerder stadium al gedaan.

Economische belangen

Alle gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. Veel gemeenten worstelen echter met deze nieuwe taak omdat handhaving kennis vergt die bij kleinere gemeenten vaak ontbreekt. Bovendien is de animo om lokale ondernemers boetes op te leggen in veel gemeenten klein. Men kent elkaar en er is vaak sprake van wederzijdse economische belangen.

Aanpak via BHBW

De vijfentwintig gemeenten hebben daarom gekozen voor een aanpak in de vorm van een convenant met lokale alcoholverkopers en het bedrijf BHBW (Bureau Horeca Bijzondere Wetten). BHBW stuurt een aantal keren per jaar jongeren naar lokale cafés, supermarkten en sportkantines om bier of wijn te kopen. Het bedrijf rapporteert aan deze gemeenten in hoeverre die pogingen succesvol waren.

115 euro per overtreding

Schenkt de alcoholverkoper een minderjarige drank, dan houdt de gemeente 115 euro in op een borg van 690 euro die deelnemers moeten betalen om aan het convenant mee te doen. Gaat een alcoholverkoper drie of vier controles achtereen in de fout, dan kan de gemeente hem uit het convenant zetten.

Het café of de sportkantine komt dan weer onder het reguliere gemeentelijke toezicht te vallen en riskeert weer de wettelijke boete van 1.360 euro. De volledige lijst van deelnemende gemeenten maakt BHBW niet openbaar.

Volg ook @Allesportzaken