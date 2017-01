Laatste waarschuwing sportclubs Pijnacker-Nootdorp

Veel sportkantines in Pijnacker-Nootdorp houden zich nog steeds niet altijd aan de Drank- en Horecawet die al op 1 januari 2015 is ingegaan. Deze wet verbiedt het om alcoholhoudende drank te verstrekken aan iemand van wie niet is vastgesteld dat deze de 18 jaar of ouder is.

“De DHW is al ruim 2 jaar duidelijk over wat wel en niet mag. Maar veel kantines schenken zelfs nog door als iemand al duidelijk aan zijn taks zit”, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Geschrokken van de resultaten

Burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp gaf aan “nogal geschrokken te zijn van de slechte resultaten.” De gemeente gaat eerst met alle verstrekkers praten. Als dat geen verbetering oplevert volgen er sancties “zoals boetes die flink kunnen oplopen”, aldus de burgemeester.

73% in de fout

De gemeente liet in 2016 Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland en het Trimbos-instituut onderzoeken in welke mate de DHW werd nageleefd. Daarvoor werden mystery guestst ingezet. Gemiddeld bleek slechts 27% van de onderzochte verstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens te houden. Daarom worden de volgende verbeteringen voorgesteld.

Maak naleving bespreekbaar Koppel de resultaten terug aan de verkooppunten en maak verstrekkers bewust van de inhoud van de DHW. Licht de resultaten van ondernemers niet individueel toe. Het gaat namelijk om het gezamenlijk maken van afspraken over verbetering. Het is wel nuttig om de resultaten terug te koppelen in een één-op-één gesprek. Meer toezicht in Pijnacker-Nootdorp De ‘ervaren’ kans om betrapt te worden is vaak laag en hoe hoger de pakkans is, hoe groter de kans dat een verkoper de leeftijdsgrens beter zal naleven. Het verdient dus aanbeveling om meer leeftijdscontroles uit te voeren. Werk samen aan een nalevingsstrategie Het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens moet een gezamenlijke inspanning zijn om een goede nalevingsstrategie te ontwikkelen. Binnen deze strategie kunnen preventieve en handhavingsacties worden uitgewerkt.

