Van der Lely sessie over alcoholschade en handhaving

De nieuwste Drank- en Horecawet is al op 1 januari 2015 ingegaan. Maar jongeren onder de 18 jaar blijken nog steeds makkelijk alcohol te kunnen kopen in sportkantines. De handhaving achter de bar is nog steeds een hardnekkig probleem. Veel barvrijwilligers weten na twee jaar (!) kennelijk nog steeds niet dat zij de leeftijd moeten controleren.

Nico van der Lely Kinderartstourt door Nederland om barvrijwilligers te vertellen hoe schadelijk alcohol voor het puberbrein is.

Hardnekkig probleem

Op 20 februari as. legt Van der Lely in Sommelsdijk aan voor een informatieavond in sportcentrum de Staver. Hiervoor zijn clubbestuurders, trainers, barvrijwilligers, sporters en ouders van harte uitgenodigd. Want slecht handhaven van de leeftijdsgrens in sportkantines is een hardnekkig probleem. Die moet veel beter en daarom is NOC*NSF een campagne gestart om verantwoord alcoholgebruik in sportkantines te stimuleren.

Hersenschade en veranderend gedrag

Kinderarts dr. Nico van der Lely weet alles van alcoholmisbruik onder jongeren. “Ik zie in mijn praktijk dagelijks de trieste gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Wij krijgen tieners binnen met hersenschade, veranderd gedrag en afnemende intellectuele vaardigheden. Het komt niet zelden voor dat iemand een schoolniveau zakt omdat hij of zij te jong, teveel heeft gedronken.”

Tips voor handhaving

Tijdens de bijeenkomst krijgen sportclubs tips voor een goede handhaving van de leeftijdsgrens. Er worden ook instructievideo’s getoond waarin lastige situaties aan de bar worden nagespeeld. Maar er is ook materiaal beschikbaar om in de kantine aandacht te schenken aan het thema alcohol.

Horecavergunning ingetrokken

Sportclubs die zich niet houden aan de leeftijdsgrens riskeren een forse boete van 1.360 tot maar liefst 2.720 euro. En soms wordt van hen zelfs de horecavergunning ingetrokken. Dr, Van der Lely komt in Sommelsdijk op 20 februari langs, van 19:30 tot 21:30 uur in De Staver. Belangstellenden kunnen zich voor 10 februari as. per e-mail aanmelden bij NOC*NSF. Meer informatie over een goed schenkbeleid in de sportkantine staat op de NOC*NSF website.

