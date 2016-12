Sportaccountant begeleidt voetbaltrainers financieel

Eind vorig jaar sloten Sportaccountant en de Vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) een officiële partnerovereenkomst. De samenwerking houdt in dat Sportaccountant de financiële en fiscale begeleiding verzorgt voor de bij de vereniging CBV aangesloten voetbaltrainers die hieraan behoefte hebben.

De vereniging CBV behartigt de belangen van ruim 500 professionele voetbaltrainers. Sportaccountant is een financieel dienstverlener die spelers, trainers, organisaties en sportbedrijven begeleidt.

Werken in het buitenland

Nederland kent steeds meer voetbaltrainers die steeds vaker hun heil zoeken bij clubs in het buitenland. Op dat moment krijgt iedere trainer te maken met vragen zoals “Hoe hoog is de belastingdruk in een bepaald land”, “Ben ik in Nederland of in het buitenland belastingplichtig” of “Welke fiscale gevolgen heeft een overgang voor mij?”

Speciaal voor het CBV ontwikkelde Sportaccountant de brochure ‘Werken in het buitenland’ – met daarin een checklist – die op veel verzekerings- en praktische vragen antwoorden geeft.

Begeleiding op maat

“De afgelopen periode hebben we veel voetbaltrainers geholpen met financiële en fiscale vragen bij een overstap naar binnen- of buitenland zoals naar Zuid-Afrika, Qatar, Engeland en Australië”, stelt Bas Stolwijk, directeur van Sportaccountant. “Er is bij een overstap altijd sprake van maatwerkbegeleiding omdat de situatie per trainer anders is. Trainers moeten duidelijk inzicht hebben in de financiële consequenties van hun stap alvorens zij een contract ondertekenen. Ongewenste verrassingen moeten worden voorkomen.”

Voetbaltrainers de laan uit

Een trainer de laan uit sturen lijkt een beproefd concept als de sportieve resultaten tegenvallen. Meerdere onderzoeken hebben echter uitgewezen dat dit vaak niet de oplossing is terwijl veel trainers nog een doorlopend contract en doorlopende vaste lasten hebben.

Snel uitsluitsel

“Wij adviseren voetbaltrainers over de aangeboden ontslagvoorwaarden en over het vervolgtraject. Wij bekijken bijvoorbeeld of een trainer in aanmerking komt voor een UWV-uitkering en welke rechten en verplichtingen bij een ontslagvergoeding horen. Wij kunnen hierover op basis van onze ervaringen vaak snel uitsluitsel geven”, aldus Stolwijk.

