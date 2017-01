WHSC al 60 jaar in een zeecontainer zonder water

De Winschoter Honkbal en Softbal Club (WHSC) viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. In een zeecontainer. De club heeft dit jubileumjaar maar één grote wens, een normaal onderkomen. “Wij willen niet langer onze leden en gasten in een zeecontainer moeten ontvangen”, zegt voorzitter Ronald Kingma.

“Voetbalclub WVV helpt ons geweldig. Wekelijks kunnen wij bij hen een jerrycan water halen om koffie mee te zetten. En wij mogen gebruik maken van hun toiletten.”

Steun gemeente Oldambt

Het is al die jaren natuurlijk fantastisch dat WVV ons helpt. Maar de situatie moet na 60 jaar eens worden opgelost, hoe vriendelijk de buren ook zijn”, meent clubicoon Job Steynis. Het eerste gesprek hierover met ambtenaren van de gemeente Oldambt is al gevoerd.

Uit de zeecontainer

De leden van WHSC willen best de handen uit de mouwen steken voor een echt clubgebouw. “Wij hopen dat er voor een clubhuis geld kan worden vrijgemaakt”, zegt Kingma. “Wij staan bekend om onze zelfredzaamheid maar zonder steun van Oldambt om uit deze zeecontainer te komen gaat het niet.”

Kleinste speelveld

In 60 jaar heeft WHSC haar bestaansrecht aangetoond. Het ledental is door de jaren heen stabiel gebleven en dat toont de verbondenheid en de sfeer bij de club. “Wij voldoen met bijna het kleinste speelveld van alle clubs, maar net aan de minimumeisen. En na lang rommelen lijken de problemen met de drainage achter de rug.”

Hoop op betere tijden

Steynis en Kingma hebben hoop op betere tijden. WVV krijgt een kunstgrasveld waardoor wij ons terrein beter kunnen inrichten. Want in 1995, toen WVV met alle elftallen naar het Stadspark verhuisde, heeft WHSC 15 meter veld moeten inleveren. Er is alleen nog een bosrandje van enkele meters over waardoor veel honkballen in het achterliggende water verdwijnen. Maar WHSC is ervan overtuigd dat dit jaar kan uitgroeien tot een memorabel jubileumjaar.

