Gaat Roosendaal een wielerparcours van 850.000 euro aanleggen?

Sportwethouder Toine Theunis is bereid 850.000 euro uit te trekken voor de aanleg van een afgesloten wielerparcours in Roosendaal. Maar wel onder de voorwaarde dat er voor dit initiatief voldoende draagvlak is onder de lokale wielerliefhebbers. De gemeenteraad heeft het laatste woord.

Op 7 maart presenteerde Toine Theunis het project ‘Wieler Experience’. “Ieder bericht over een wielrenner die in het verkeer gewond is geraakt, is een extra reden voor een afgesloten wielerparcours.”

Uitdagende route

Het wielerparcours zou op en naast het oude Red Band sportpark moeten worden aangelegd. De oude atletiekbaan zou moeten worden geasfalteerd en 600 meter moeten worden verlengd. “Zodat renners op een uitdagende route kunnen trainen”, zegt Theunis. Het plan behelst ook de aanleg van een mountainbike parcours, een BMX ‘pumptrack’, verlichting rond het hele parcours en het opknappen van het parkeerterrein.

Klim van 20 procent

In het mountainbike parcours zit een rotsklim met een klim van 20% en een mooie afdaling. Voorzitter Carlo Schepers van fiets en ontspanningsclub De Kaaimannen: “Als je ziet hoe onveilig het fietsen in Roosendaal soms is. Niet alleen tijdens de wegritten maar ook als wij in groepen rondjes rijden op de Borchwerf.”

Wielerregio zonder wielerfaciliteiten

Theunis wil vooral voor jongeren zijn nek uitsteken, omdat zij nergens terecht kunnen. “Wij zijn een wielerregio maar zonder wielerfaciliteiten. Als je kijkt hoeveel Roosendaal aan het voetbal uitgeeft, dan vind ik deze investering acceptabel.” Zo’n wielerparcours rijdt volgens Theunis vergelijkbare banen in Woensdrecht en Rucphen niet in de wielen.

Beheer door lokale wielerclubs

Het mountainbike parcours zou op de oude vuilstort aangelegd kunnen worden. “Die grond is van de gemeente en toch al volledig afgeboekt.” Het is nog de vraag of het parcours ook ’s avonds open kan worden gesteld en of er extra voorzieningen komen voor de bezoekers. Theunis: “Daarin kunnen de wielerclubs een rol spelen, bijvoorbeeld met hun eigen clubhuis.”

