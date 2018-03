Scholen willen in Emmen topsporthal met tribunes

Het Carmel College en het Drenthe College zijn voorstander van een topsporthal in de buurt van het stadion van FC Emmen. De hal moet groter en hoger worden dan de huidige sporthal Angelslo.

Hans Boers, rector van het Carmel College in Emmen, wil een groter en hoger gebouw dan sporthal Angelslo. “In de nieuwe hal moeten ook officiële interlands kunnen worden gespeeld.”

Behoefte in Emmen neemt toe

Het Carmel College en het Drenthe College hebben op sportpark De Meerdijk een programma voor sporttalent. Op dit park staat ook het FC Emmen stadion. “De behoefte aan topsport faciliteiten neemt toe en het niveau wordt hoger. Wij moeten dus hun faciliteiten upgarden”, stelt Boers.

Faciliteiten aanpassen

“De tribunes in de nieuwe hal zouden plaats moeten bieden aan 2.000 tot 2.500 toeschouwers.” Volgens Boers is zo’n hal in de provincie Drenthe nu niet te vinden.

“De leerlingen sporten in Emmen nu nog op meerdere locaties. Met een nieuwe hal kunnen wij onze activiteiten meer concentreren. Dit betekent overigens niet dat de hal in Angelslo overbodig zou worden.”

Geen eigenaar

De twee scholen hebben er geen behoefte aan om eigenaar te worden van de topsporthal. “Daarvoor is vast wel een investeerder te vinden. Wij willen het complex alleen maar huren. Het is vaak lastig om zo’n hal op werkdagen verhuurd te krijgen. Maar in dit plan nemen wij als scholen juist veel van deze uren af.”

Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met potentiële investeerders maar de gemeente Emmen is enthousiast over het plan. Boers hoopt dat er nog in 2018 duidelijk wordt of volgend jaar al met de bouw kan worden begonnen.

