Vv Dubbeldam lijkt na 15 jaar eindelijk van het lijntje

Er lijkt een einde te komen aan de slepende zaak rond de accommodatie van drie Dordtse sportclubs waaronder vv Dubbeldam. De gemeente Dordrecht heeft samen met de clubs een toekomstplan gepresenteerd.

In het onlangs gepresenteerde plan krijgt vv Dubbeldam toch een nieuwe accommodatie.

Structurele oplossing

De problemen speelden vooral rondom vv Dubbeldam, kv Movado en TTV Dordrecht. Deze clubs vragen al jaren om een nieuw verenigingsgebouw. Volgens de gemeente komt er nu een structurele oplossing voor vv Dubbeldam.

Het is de bedoeling dat de gemeente voor de club in het zuidelijke deel van Sportpark Schenkeldijk gaat bouwen. De planning is om ook de Dordtsche Rugby Club aan te sluiten. Volleybalvereniging Next Volley krijgt op het sportpark Schenkeldijk extra beachvelden.

Clubs wilden niet verhuizen

De verhuizing van Movado en TTV Dordrecht naar sportpark Schenkeldijk gaat niet door. Movado krijgt nieuwe velden in de wijk Krispijn waar de club nu is gevestigd. Ook zal de gemeente de infrastructuur rond de korfbalclub gaan verbeteren. De tafeltennisvereniging blijft aan de Corridor gevestigd. Beide clubs wilden ook helemaal niet verhuizen.

Dubbeldam 15 jaar aan het lijntje

Dordrecht en de voetbalclub zijn al vele jaren met elkaar in gesprek over de toekomstplannen. Voetbalvereniging Dubbeldam beweerde zelfs al 15 jaar door de gemeente aan het lijntje te zijn gehouden.

