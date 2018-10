Sv Bedum krijgt bijdrage voor ontwikkeling MFA

De gemeente Bedum steunt het plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA) van sv Bedum. De gemeente helpt de club voorlopig door 50.000 euro beschikbaar te stellen.

BenW van Bedum stelt de gemeenteraad voor om sv Bedum te helpen met 50.000 euro. Daarvoor moeten in de MFA o.a. meer kleedkamers worden gebouwd.

Nieuwe samenwerking

De MFA krijgt een nieuwe kantine voor de club, een kinderdagverblijf, een privékliniek, fysiotherapie, fitnesscentrum en een dorpshuis. Maar ook andere clubs en bedrijven zullen hiervan gebruik gaan maken.

De totale kosten zullen zo’n zes miljoen euro gaan bedragen. Sportwethouder Jan-Willem van de Kolk: “Door de gezamenlijke huisvesting ontstaat nieuwe samenwerking die zal bijdragen aan de kwaliteit van leven.”

Restwarmte

BenW van Bedum laat ook het gebruik van restwarmte van FrieslandCampina onderzoeken. Sinds een aantal jaren wordt ook sport- en zwembad De Beemden hierdoor verwarmt. De initiatiefnemers zijn inmiddels gestart met de zoektocht naar verdere subsidies.

Van de zes miljoen euro moeten er twee van de gemeente komen. Omdat Bedum op 1 januari 2019 op zal gaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland, zal de nieuwe raad moeten beslissen of de MFA zal worden gerealiseerd.

Maar Van de Kolk vindt dat niet te lang moet worden gewacht met het nemen van een beslissing. “Vanwege de subsidie-aanvragen is het wenselijk dat de nieuwe raad al bij de vaststelling van de begroting voor 2019 een besluit neemt.”

Gedateerd gebouw

Het nieuwe gebouw moet op de locatie van het trainingsveld komen. Dan wordt veld 4 een kunstgrasveld en tevens het nieuwe hoofdveld. Het omliggende gebied wordt opnieuw ingericht en moet een andere toegangsroute voor fietsers en extra parkeerplekken krijgen.

Het huidige gebouw is gedateerd en te klein dus is sv Bedum hard aan een nieuw onderkomen toe. Met name omdat het jeugd- en het meiden- en damesvoetbal, Walking Football en 35+/45+ voetbal sterk groeien.

