Voetbalclub AFC is er uit met de gemeente Amsterdam

Voetbalclub AFC wordt verplaatst. De club krijgt ten noorden van het huidige sportpark vijf kunstgrasvelden en een nieuw clubgebouw. De contracten voor de bouw zijn op 4 juli ondertekend.

Wellicht komt nu een eind aan de al jaren slepende discussie over de duurste sportclub van Nederland. De grond onder AFC is zo rond 800 miljoen tot één miljard euro waard.

Niet goed genoeg

Voetbalclub AFC Amsterdam speelt op sportpark Goed Genoeg dat ligt ingeklemd tussen De Boelelaan, de A10 en de Beethovenstraat. Ook na deze verhuizing liggen de gemeentelijke velden op de duurste grond van Nederland.

“Wij hebben met AFC andere locaties bekeken maar de club vond de alternatieven niet goed genoeg”, zegt een woordvoerder van zuidas-wethouder Udo Kock.

AFC-voorzitter Ad Westerhof toont zich tevreden. “Wij praten al vanaf de jaren 90 met de gemeente over een nieuw sportpark met clubhuis op de Zuidas. Het is mooi dat Amsterdam het park nu gaat realiseren.”

Slimmer naast elkaar

“De velden van voetbalclub AFC lagen eerst uitgesmeerd over het sportpark”, zegt directeur zuidas David van Traa. “De velden komen nu meer naast elkaar te liggen. De gemeente legt een parkeergarage aan waardoor bovengronds ruimte vrij komt. Na de verhuizing zal er ruimte zijn ontstaan voor een school en een woonwijk met 1.500 huizen.”

“Hoe logisch is het eigenlijk dat een voetbalclub velden heeft op de duurste grond van Nederland? De discussie daarvoor loopt al twintig jaar en die zal nog wel even gevoerd blijven worden”, denkt Van Traa.

Het gaat niet alleen om geld

“Economisch is dit inderdaad niet heel handig. Maar als je wilt dat mensen in de stad blijven wonen, zul je zorginstellingen en scholen moeten blijven bouwen. En inwoners willen ook sporten. Je kunt niet maar eindeloos voorzieningen blijven wegduwen, want het gaat niet alleen om geld.” Tijdens de AFC-operatie blijft het sportpark gewoon in gebruik. De nieuwe voorzieningen moeten in de zomer van 2020 klaar zijn.

Follow @Allesportzaken