Sportclub Emmeloord krijgt een unieke Antea pannakooi

Sportclub Emmeloord heeft een echte wereldprimeur. Clubvoorzitter Tjalling Heeringa is opgetogen dat ‘zijn’ club straks als eerste ter wereld, over een hypermoderne pannakooi kan beschikken. Die kooi ziet eruit als een normaal trapveldje met kunstgras, maar wordt van onderaf ‘bevochtigd’.

De bevochtigingstechniek voor deze kooi bij Sportclub Emmeloord is verborgen onder de grond. Deze techniek is nog nooit eerder in de wereld voor een pannakooi toegepast.

Dempende kussens

De techniek wordt wel toegepast in de tuinbouw maar nog nergens in de voetbalwereld. “Op een laag beton worden dempende kussens gelegd en daar bovenop wordt het kunstgras gelegd”, vertelt Heeringa. Het regenwater wordt opgevangen in een bassin om, als het te droog is, het waterpeil onder het veld aan te vullen.

Geen rubberkorrels meer

“Deze techniek heeft als voordeel dat het veld in warme perioden koeler blijft door de verdamping. Het water vormt dan een soort filmpje over de vezels. Hierdoor hoeven geen rubberkorrels meer te worden ingestrooid”, aldus Heeringa. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door Antea Nederland in Almere. Voor Sportclub Emmeloord kan dit project, zonder rubbergranulaat of financieel risico, niet mislukken.

Lekker uitspelen

Antea werkt voor de aanleg van deze kooi samen met Supersub, Edel Grass en Aquaco. Deze bedrijven betalen alle mee aan het veld zodat het voor Sportclub Emmeloord betaalbaar blijft. Commissielid Ger Roowaan ziet de nieuwe pannakooi helemaal zitten. “Nu kan de jeugd na de training of wedstrijd nog lekker even gaan uitspelen. En we kunnen met deze pannakooi veel activiteiten op touw zetten.”

24 juni mogen wij erin

Pas op 24 juni as. wordt de kooi in officieel gebruik genomen, tijdens de afsluiting van het seizoen. Dat wordt o.a. gevierd met het NK penalty schieten en de Super Cup voor de senioren. Op die datum wordt ook bekend gemaakt welk bedrag de leden met diverse acties hebben opgehaald. Het veld zal zeker de belangstelling van andere clubs wekken.

