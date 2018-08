Sportvelden sportpark Willem-Alexander verzakken

Een sportveld op sportpark Willem-Alexander in de gemeente Schiedam, op het tunneldak van de A4, blijkt te zijn verzakt. De bouwer onderzoekt de oorzaak van het probleem en kijkt hoe dit kan worden opgelost.

Sportpark Willem-Alexander faciliteert sport, bewegen en recreëren. Het park is de thuisbasis van een paar van de grootste voetbal- en handbalverenigingen in de regio.

Verzakkingen op veld 3

Sportpark Willem-Alexander is de thuisbasis van vv Kethel Spaland en Handbalvereniging Ventura. Op het dak van de Kethel tunnel liggen vier kunstgras voetbalvelden en twee handbal velden. Eén sportveld van het sportpark is nu buiten gebruik gesteld. Op en rond dit veld zijn namelijk op enkele plaatsen verzakkingen geconstateerd.

“De bouwer van het park, aannemerscombinatie A4all, is al druk op zoek naar de oorzaak. De verzakkingen zijn met name te vinden op het meest noordelijke veld 3 op het tunneldak maar ook bij de vloer van de indoor atletiekbaan. De gemeente Schiedam meldt via een persbericht dat de tunnel zelf niet door de problemen wordt geraakt.”

Veld buiten gebruik

De beheerder heeft uit voorzorg dus veld 3 alvast maar buiten gebruik gesteld. En daarnaast mogen ook drie van de zeven indoor-atletiekbanen tijdelijk niet worden gebruikt.

Sportpark Willem-Alexander heeft de sportclubs op het complex al geïnformeerd. De betrokken partijen bekijken samen met de verenigingen welke gevolgen de problemen hebben voor het nieuwe sportseizoen dat binnenkort start.

Nog geen twee jaar oud

Sportpark Willem-Alexander is nog geen twee jaar geleden – in oktober 2016 – in gebruik genomen. Het ‘sportdak’ is in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam aangelegd. Omdat het nieuwe sportseizoen voor de deur staat, overleggen de twee partijen nu met de aannemerscombinatie A4all hoe de problemen op zo kort mogelijke termijn kunnen worden opgelost.

Follow @Allesportzaken