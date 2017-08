Vertraging in de aanleg sportvelden in Barneveld

In Barneveld is vertraging ontstaan rond de aanleg van velden voor hockeyclub MHCB en korfbalclub ODIK. Twee aannemers claimen het recht om de klus exclusief te mogen uitvoeren.

Door de vertraging in de aanbesteding liggen die velden er veel later dan gepland. En de bouw van de Julianaschool start pas nadat de velden van beide clubs in gebruik zijn genomen.

Maar de aanbestedingsprocedure ligt vooralsnog stil en een tijdige bouwstart van de Julianaschool loopt gevaar. Deze moet namelijk op het huidige, oude hoofdveld van MHCB worden neergezet.

Dubbele gunning

Vorige maand bleek de herinrichting van Sportpark Oosterbos al vertraagd te zijn. De oorzaak is vermoedelijk een aantal geschillen tussen de aannemers en de gemeente. Barneveld zou de opdracht formeel aan aannemer A, de goedkoopste inschrijver, hebben moeten gunnen.

Bedrijf A zou echter niet aan alle voorwaarden hebben voldaan, dus besloot de gemeente de klus aan aannemer B te gunnen. Bedrijf A maakte vervolgens bezwaar tegen het mislopen van de bouw. De rechter zou de claim van aannemer A hebben toegewezen, waarop aannemer B weer naar de rechter stapte omdat die meende recht te hebben op de klus.

Geen duidelijkheid

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak tussen aannemer B en de gemeente Barneveld voor de rechter komt. Tot daar helderheid over is, is onbekend hoeveel vertraging het hele proces oploopt. Daarmee is het ook onzeker of de oplevering van de Julianaschool wel voor het begin van het schooljaar 2018-2019 plaatsvindt.

Eind augustus beraad

Schooldirecteur Bertus van den Berkt: “De nieuwe velden moeten er liggen voordat de schoolbouw kon beginnen. Het lijkt nu niet mogelijkheid om toch tijdig met de bouw van de school te beginnen.”

De gemeente Barneveld wil niet op het proces ingaan maar woordvoerder Bertil Rebel houdt rekening met vertraging. “Eind augustus beraden wij ons op wat er moet gebeuren om de gevolgen zo acceptabel mogelijk te laten zijn.”

