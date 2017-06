Outdoor Brabant wil permanente locatie met clubhuis

Het jaarlijkse paardensport evenement ‘Outdoor Brabant’ wil een permanente locatie. En bij voorkeur met een eigen clubhuis aan de Prinsenhoeve. Die wens heeft de organisatie uitgesproken tijdens een bijeenkomst in de eerste week van juni.

Prinsenhoeve Op de locatiewil Outdoor Brabant maatschappelijke en zakelijke activiteiten gaan organiseren. Ook provincie, gemeente en financiers vinden dit daarvoor een goede plek.

Outdoor Brabant heeft potentie

“Het evenement Outdoor Brabant is een evenement met potentie. In 2015 en 2016 bleek de stad en het bedrijfsleven dat tijdens de twee WK-edities te onderkennen”, stelt voorzitter Cees Meeuwis. “Wij hebben grote stappen gezet om een gezonde organisatie op te bouwen. Om onze ambitie waar te kunnen moeten wij echter duurzaam inkomsten gaan genereren.

Duurzaam karakter

“Wij willen dat graag snel maar dat proces hebben wij niet geheel in de hand. Wij onderhandelen met belanghebbende partijen om het evenement een duurzame karakter te geven. Alle partijen staan achter, ons dus gaan wij op de ingeslagen weg door”, aldus Meeuwis.

Editie 2017

“Outdoor Brabant is de enige officiële internationale vierspan wedstrijd in Nederland. In de editie van dit krijgen ook de springrubrieken een plekje. Evenals vorig jaar is er in 2017 geen eventing. Om dit onderdeel naar een internationaal niveau te tillen is nu te duur”, aldus toernooidirecteur John de Vos. “Ook de dressuur staat nu niet op het programma.”

Familie uitje

De organisatie wil er van 7 t/m 10 september een mooi evenement van maken en daarmee Breda en de regio binden. “Het moet een toegankelijk familie evenement worden met een vriendelijk prijskaartje.”

Netwerkbijeenkomst

Op 8 september staat de B2B-borrel op het programma, voor de West-Brabantse ondernemers dé start van het seizoen na de vakantie”, aldus De Vos. De indeling is dit jaar vrijwel hetzelfde zoals in 2016. De centrale ingang is aan de Prinsenhoeve en de VIP-tent staat op dezelfde plek, aan de hoofdpiste.

